SAĞLIK-SEN’DEN DİŞ HASTANESİNE ZİYARET

Ziyaret esnasında konuşan Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Biz yaklaşık 4 bin üye ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanları alanında yetkili sendikayız. Görevimiz çalışanlar ile idare arasında köprü vazifesi görüp çalışanların sorunlarını idareye iletmek, idarenin taleplerini ve önerilerini çalışanlara bildirmek. Yani hep beraber elbirliği içerisinde kurumumuzda hizmet üreterek mutlu ve huzurlu bir şekilde hasta ve hasta yakınlarına hizmet sunmaktır. İnsanımıza ve Malatya’mıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Ancak hastane gezimiz sırasında gördük ki hizmet binamızın fiziki olarak bazı eksiklikler var. Hasta ve yakınları ile çalışanların kullanacağı otopark çok yetersiz. Özellikle büro olarak kullanılacak oda eksikliği çok fazla. Biz Sağlık-Sen olarak Battalgazi bölgesine yeni bir diş hastanesi yapılması veya TOKİ’ye devredilen Beydağı Kampüs alanına daha büyük ölçekli ve donanımlı yeni bir bina yapılarak bu binanında sağlığın başka alanında devredilmesinin Malatya’mız için daha uygun olacağını düşünüyoruz. Biz bu görüşümüzü İnşallah ilgili yerlere ileteceğiz. Malatya halkı hizmetin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Bingöl, “Bu bağlamda önümüzdeki süreçte siz değerli idareciler aldığınız bu bayrağı daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağınızı biliyoruz. Bizde sizlere destek olmak adına üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz”dedi.

BaşhekimFuat Demirtaş ise, “Siz değerli Sağlık-Sen yönetiminin bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep beraber en iyi hizmeti vermek için elimden gelen gayreti göstereceğimden emin olabilirsiniz. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde hizmet üreteceğiz. Allah yardımcımız olsun. Ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com