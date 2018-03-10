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SAĞLIK-SEN’DEN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Malatya Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Malatya İl Başkanlığına tekrar seçilen Hakan Kahtalı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

SAĞLIK-SEN’DEN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Malatya Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Malatya İl Başkanlığına tekrar seçilen Hakan Kahtalı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 11:28
SAĞLIK-SEN’DEN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Ziyaret esnasında Malatya Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Sayın Başkanım, AK Parti İl Başkanlığı görevine tekrar seçildiniz. Rabbim hayırlı ve muvaffak etsin. Hepimizin gayesi genelde ülkemiz, özelde Malatya’mıza en iyi nasıl hizmet edebiliriz şeklindedir. Biliyoruz ki Malatya’ya en iyi hizmeti sunmak, yatırımları Malatya’mıza kazandırmak için elinizden gelen çabayı sarf edeceksiniz. Bizlerde sağlık alanında yaklaşık 4 bin üye ile yetkili sendika olarak insanımıza faydalı olabilmek ve hizmet sunabilmek için çaba sarf ediyoruz. Çalışanlarımızın sorunların çözmek ve daha huzurlu bir ortamda hizmet sunmalarını sağlamak için varsa sorunlarını, dilek ve temennilerini öncelikle idarecilerimize ve sizlere ileterek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tekrar yeni göreviniz hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, “Bu anlamlı ziyaretiniz için size ve yönetim kurulu ekibinize teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri hak yoldan ayırmasın. Bizler elimizin geldiği kadarıyla insanımıza en kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Malatya’mıza neler kazandırabiliriz diye sürekli koşuşturuyoruz. Ülkemiz artık eski Türkiye değil” sözlerine yer verdi.

Daha sonra Malatya Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl günün anısına hediye takdim etti. (Bülten) busabahmalatya.com 

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