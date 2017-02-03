Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Aile Hekimliği Uygulama ve Değerlendirme, Toplum Sağlığı Hizmetleri, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser, Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları, Çevre ve Çalışan Sağlığı ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere Müdürlük bünyesinde 6 birim bulunduğunu belirtti.

ONARIM VE TADİLAT İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şener, 13 Toplum Sağlığı Merkezi, 87 Aile Sağlığı Merkezi ile bu merkezlerde hizmet veren 241 Aile Hekimliği Birimi ve 117 Sağlık Evi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Yazıhan İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi Baştabipliği, Verem Savaş Dispanseri ve Sıtma Savaş Dispanserleri ile Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatı olarak Malatya’da faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Müdür Dr. Şener, yaptıkları faaliyetler ve birimler hakkında geniş bir bilgi vererek, “Hizmetlerimizin sunumu için yetersiz olan binalarımızın, halkımızın daha rahat ve ferah bir ortamda hizmete kolay bir şekilde ulaşması için, onarım ve tadilat işlemleri hızla devam etmektedir. Onarımı mümkün olmayan ve yetersiz olan binaların yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan binaların sağlanması için yatırıma alınan projelerimiz İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Vali Toprak, toplantı sonrası Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri veren ve bu konuda saha da olan, kentin en ücra köşelerinde vatandaşlara ulaşarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan sağlık personeline Müdür Dr. Şener’in nezdinde teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİ ANLATTI

Vali Mustafa Toprak, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda kentin sağlık sektörünün faaliyetleri hakkında brifing aldı. Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran ve ilgili birim müdürleri katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Duran da, sağlık sektörü ile ilgili yatırımları sunum eşliğinde yaparken özellikle 112 acil sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Duran, Malatya genelinde toplam 26 yatırımın bulunmakta olduğunu ve bunlardan inşaat süreci devam eden 6 adet yatırımın bulunduğunu ifade ederek, 60 üniteli ve 5 yataklı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin Fiziki gerçekleşmesinin yüzde 55 aşamasında olduğunu, 45 yataklı Yeşilyurt Devlet Hastanesine Renovasyon ve Ek Binasının fiziki gerçekleşmesinin yüzde 15 aşamasında olduğunu söyledi. Duran da, yine yapım aşamasında olan birimler ile faaliyette olan birimler hakkında bilgiler vererek yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Vali Toprak, toplantı sonrası verilen bilgilerden dolayı teşekkür etti. Toprak, Malatya’nın sağlık sektöründe büyük gelişmeler kat ettiğini ve bir sağlık merkezi olma yönünde önemli adımlar attığını belirterek devam eden ve yeni yapılacak yatırımlar ile de sağlık turizminde de söz sahibi olacağını ifade ederken, insan odaklı ve özellikle insan sağlığı odaklı çalışan tüm sağlık personeline de teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

HABER MERKEZİ