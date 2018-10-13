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Sağanak yağış geliyor

Malatya’da hava, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Sağanak yağış geliyor

Malatya’da hava, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:35
Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman'ın Samsat ve Besni ilçelerinde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.10.2018 13:36
Anahtar Kelimeler:
YağışMalatya
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