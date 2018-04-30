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Sadıkoğlu’na Ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Sadıkoğlu’na Ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:04
Sadıkoğlu’na Ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odasının yeni seçilen yönetim kurulu, meclis üyeleri ve genel kurul delegelerinden oluşan heyet; Tatvan, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman’daki ticaret ve sanayi odalarına bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler esnasında yeni seçilen yönetim kurulları tebrik edilirken; bölgesel sorunların çözümleri doğrultusunda ortak hareket edilmesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde bölgesel temsiliyetin işbirliği içerisinde sağlanması ile ekonomik ve sosyal konular üzerine istişarelerde bulunuldu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’nın öncülüğünde yapılan ziyaretlere; yönetim kurulu üyeleri Ömer İnanç, Metin Abi, Ekrem Baytar, Şefik Eren ve Fevzi Çeliktaş, meclis üyesi ve TOBB Genel Kurul delegeleri Yusuf Konak, Hasan Aslan, Müslüm Erbay ve Kadri Salaz katıldı.

Van heyeti, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hasan Özkan ile de bir araya geldi. Sadıkoğlu, “Aynı kültürün insanlarıyız ve her şeyimiz birbirine benziyor. Ortaklıklarımızı ve ziyaretlerimizi artırır ve dertlerimizin çözümü noktasında birlikte mesai harcanırsa, önemli gelişmeler yaşanılabilecek” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluMalatya
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