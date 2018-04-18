Sadıkoğlu, Valiyi Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Kabullerinden dolayı Vali Kaban’a teşekkür eden Başkan Sağdıkoğlu, yönetimde yer alan kurul üyelerini de takdim ederek, Malatya’nın sadece ekonomi alanında değil, her alanda daha da gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretleri münasebetiyle misafirlerine teşekkür eden Vali Kaban, başkan seçilen Sadıkoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. (Bülten)busabahmalatya.com