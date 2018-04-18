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Sadıkoğlu, Valiyi Ziyaret Etti

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis üyeleri, Vali Ali Kaban’ı ziyaret ettiler.

Sadıkoğlu, Valiyi Ziyaret Etti

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Meclis üyeleri, Vali Ali Kaban’ı ziyaret ettiler.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:21
Sadıkoğlu, Valiyi Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığına seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Vali Kaban’ı makamında ziyaret etti.

Kabullerinden dolayı Vali Kaban’a teşekkür eden Başkan Sağdıkoğlu, yönetimde yer alan kurul üyelerini de takdim ederek, Malatya’nın sadece ekonomi alanında değil, her alanda daha da gelişmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretleri münasebetiyle misafirlerine teşekkür eden Vali Kaban, başkan seçilen Sadıkoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata SadıkoğluAli Kaban
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