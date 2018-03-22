SADIKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen MTSO Başkan adayı işadamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 4 yıl önce MTSO seçimlerinde adaylıklarını deklere eden bir grup iş adamı olarak 8 aydır seçimlere çalıştıklarını ifade etti.

Bunun sadece bir seçim olduğunun farkında olduklarını da kaydeden Sadıkoğlu, “Yarın Malatya'nın her ortamında tüm' TSO mensuplarıyla birlikte olacağız. Edep ve saygımızı yitirmeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz, ne var ki hile ve desiselere rıza göstereceğimiz anlamına gelmiyor bu duruşumuz” ifadelerine yer verdi. Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesi gereken listelerin 21 Mart günü saat 17.00 itibariyle verilmediğini de iddia eden Sadıkoğlu, “YSK müdürünün ısrarlı beyanlarına rağmen liste kapatılmamış ve YSK yetkilisine verilmemiştir.

Akşam geç saatlerine kadar kapalı kapılar arkasında ikna edilen veya edilmeye çalışan TSO borçlu listesindeki isimlerin ödeme yapmaları devam etmiş ve haksız rekabetle ucuz seçim kazanma taktikleri sürdürülmüştür. TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç'un medya mensuplarını dışarı atma ve şantaj girişimleri, görevlerini yapmalarına engel gayretleri kamera kaydıyla elimizde mevcuttur. Yine sıkışan oda genel sekreterleri Abdullah Duran istenilen listelerini teslim edeceğini söyleyerek yazı işlerine yönelmesi esnasında Oda Meclis Başkanı Sami Peyza'nın "Abdullah, Abdullah ne vereceksin, ne vereceksin?

Hiçbir şey vermezsen istediğimiz zaman veririz" diye ikazına şahitlik ettik. Yine ticaret sicil numarası bulunan ama vergi dairesi kayıtları silindiğinden seçme ve seçilme hakkı bulunmayan eski üyelere oy kullandırma çalışmaları yapıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Yani bunlar ölüye oy kullandırma gayretindedirler. Mevcut MTSO yönetiminin 8 aylık çalışmamızı 8 dakikada çalmak için yapmış olduğu boş ve ucuz gayretlerinin sonucu değiştirmeyeceğini umut ediyoruz. Listelerde gizli saklı eklemeler, oynamalara suçüstü yapılmıştır. Durumu Malatya halkının MTSO seçiminin vicdanına sunuyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com