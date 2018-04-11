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SADIKOĞLU, MAZBATASINI ALDI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimlerinde başkanlık yarışının kazanan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu mazbatasını aldı.

SADIKOĞLU, MAZBATASINI ALDI

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimlerinde başkanlık yarışının kazanan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu mazbatasını aldı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:13
SADIKOĞLU, MAZBATASINI ALDI

Mazbata almaya Ticaret ve Sanayi Odası yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gelen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,“Yeni görevimizin hepimize odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini bizden esirgemeyen değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir hizmet yarışıydı biz de yeni kadromuzla heyecan ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun tarafından, Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimlerde başkanlık yarışının kazanan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na mazbatası verildi.

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 11.04.2018 14:17
Anahtar Kelimeler:
MazbataOğuzhan Ata SadıkoğluMALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
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