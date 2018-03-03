SADIKOĞLU: DEĞİŞİM ARTIK KAÇINILMAZ

Bu kapsamda başkan adaylarından işadamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iş adamları ile toplantıda bir araya geldi.

MTSO seçimlerinde tarihin netleşmesi ile çalışmalar yeniden start aldı. Başkan adayı İşadamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, işadamları ile bir araya gelerek projelerini anlattı. Burada konuşan Sadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında değişimin artık kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Son yıllarda yapılan istatistiklere göre Malatya’nın ticaret hacminin komşu illerin çok gerisinde kaldığını kaydeden Sadıkoğlu, “Malatya bunu hak etmemektedir. Malatya’mızın futbolda süper ligde olduğu gibi ticaret ve sanayide de kendine yakışır ve yaraşır yerde olmalıdır” dedi.

Sadıkoğlu, “1 Nisan’da yeni bir devri Malatya’da başlatıp ticaret ve sanayide güçlü bir Malatya’ya doğru sizlerle yürüyeceğiz” diye konuştu. busabahmalatya.com



