Sadece Türkiye’nin değil,Asya ve Avrupa'nın da en büyük müzesi

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi bir önceki Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır dönemimde Türkiye'nin en büyük fotoğraf makinesi müzesi iken, bu müze mevcut başkan Hacı Uğur Polat'ın girişimleriyle sergilenen fotoğraf makina sayısını artırmasıyla Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi müzesi haline getirildi.

2 BİN 23 ADETE ÇIKARILDI

Malatya Fotoğraf Makinesi müzesi kapsamında toplam bin 965 fotoğraf makinesi, 3 bin 500'ü aşkın aksesuar ve sarf malzeme, 40 ayrı segmentte müzede sergilenmekte iken, Başkan Hacı Uğur Polat'ın Acil Eylem Planı kapsamında 2023 projesi ile fotoğraf makinesi müzesinde bulunan fotoğraf makina sayısı 2 bin 23 adete çıkarılarak, Asya ve Avrupa'nın en büyük fotoğraf makinesi haline geldi.

Müzeyi gezenler çağın en önemli icatlarından olan fotoğraf makinelerinin gelişim aşamalarını kronolojik olarak inceliyor. Müzede sergilenen aksesuar ve sarf malzeme yaklaşık 55 segmentte 3 bin 500 adet aksesuar ve sarf malzeme, fotoğraf makinaları ise 44 ayrı segmentte sergileniyor. Müze içinde yer alan işlevsel karanlık odada agrandizörler ve kimyasal malzemeler bulunuyor.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİLEBİLİYOR

Müze personeli Emre İnan, “Fotoğraf Makinesi Müzesi 30 eylül 2017 tarihinde hizmete açıldı. O gün, bugündür 12 aylık gecen süreçte ortalama 120 bin kişi bir yılda Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede bulunan sinema salonunda çocuklara sinema keyfi yaşatılıyor. 16 milimetrelik 1976 model Japon yapımı projeksiyon makinası ile film gösterimi günün her saatinde yoğunluğa göre gösterimi yapılmaktadır. Bu müze kayısıdan sonra gelen en büyük değer, Malatya için bir ayrıcalık, müze içinde iki tane iç çekim ve dış çekim alanı olarak Malatya hatırası köşesi bulunmaktadır. İnsanlar ziyaretleri sırasında buralarda fotoğraf çektirebiliyor” diye konuştu.

Müze içinde sergilenen 5 binden fazla aksesuar ve fotoğraf makinalarının periyodik bakımları müze içinde bulunan teknik bakım odasında yapılıyor.