Malatya Doğanşehir’de 2011 yılında başlanan, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep Şanlıurfa, Mersin gibi güney illeri arasında ulaşımın sağlandığı ve birçok ölümlü trafik kazasının gerçekleştiği yolu kullanan vatandaşlar tarafından bitimi merakla beklenen Erkenek Tüneli’nde sona gelindi. Daha önce 11 Ocak’ta yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında tünelin bitimine 1 ay kaldığı söylenmişti. Verilen bilgilere göre, tünelin en geç Mart ayında tamamlanmış olacağı belirtildi.

BİRİNCİ KAT ASFALTI TAMAMLANDI

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere iki tüpten oluşan tünelin, birinci kat asfaltı tamamlandı, 2’nci kat asfaltının tamamlanması bekleniyor. Tünelde 2’nci kat asfalt dışında sadece lambaları ve elektronik aksamlarının kaldığı, onun dışında dışın da bütün sıkıntıların giderildiği ifade edildi.

BİTMESİ BEKLENİYORDU

Vatandaşın uzun yolda en fazla tedirgin olduğu mevkilerden biri olan ve daha önceden bitmesi gereken tünelin, gerek yer altı sularından dolayı gerekse toprağın çökmesinden dolayı yapım süresi çok uzamıştı. Erkenek Tüneli’nin 2015 ve 2016 yılında bitmesi bekleniyordu.

VALİ 1 AY VERDİ

Öte yandan, yapılan Son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında da Vali Mustafa Toprak, tünelin bitimi için bir ay vermiş, çalışmaların bitirilmesi gerektiğini söylemişti. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilerde ise tünelin Mart ayında tamamlanacağı ifade edildi.

TAHİR ÖZÇELİK