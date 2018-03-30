Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717

SABİT KAT YÜKSEKLİĞİ = DAHA GÜZEL ŞEHİR

Kat yüksekliklerinin sabit olmamasının görüntü kirliliğine neden olduğunu dile getiren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, kat yüksekliğinin sabit kalmasının şehre bir güzellik katacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

SABİT KAT YÜKSEKLİĞİ = DAHA GÜZEL ŞEHİR

Kat yüksekliklerinin sabit olmamasının görüntü kirliliğine neden olduğunu dile getiren MİM-DER Başkanı Mustafa Kırteke, kat yüksekliğinin sabit kalmasının şehre bir güzellik katacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

30 Mart 2018 Cuma 09:00
SABİT KAT YÜKSEKLİĞİ = DAHA GÜZEL ŞEHİR

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya’daki yapılaşmayla ilgili önemli bilgiler verdi. Başkan Kırteke, dernek binasında yaptığı basın açıklamasıyla dikey yapılaşma yerine yapay yapılaşmaya sadece Malatya’da değil Türkiye’de de uyulmadığını ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da genel olarak bir çarpık bir yapılaşma olduğunu dile getiren Başkan Kırteke, bu durumun yeni yapılan caddelerde de görüldüğünü söyledi.

BİZ GÖRÜŞLERİMİZİ SUNMUŞTUK

Başkan Kırteke, “Bir bina 7 katken diğeri 13 kat. Belediye küçük parselleri ada bazında birleştirse idi zamanda kat yükseklikleri standart olurdu ve şehre güzel bir görüntü katardık. Horata Vadisi ile ilgili biz görüşlerimizi sunmuştuk. Müteahhitler Derneği olarak bizim yapmamızı istediler. Bizde arkadaşlarımızla görüşüp yapabileceğimizi söyledik. Ama olmadı. Önceden Horata Vadisi projesinin iptal olmasını çok istemiştim ve bunu belediyedeki yetkililere de belirttim. Devam ediyor ama oradaki yapılaşmayı şahıslar yapabilecek. Orada kat yüksekliği var. Ve kat yüksekliğinin sabit tutulması için girişimlerimiz oldu” şeklinde konuştu.

MÜTEAHHİTTE ARTI PARA ÇIKARIYORLAR

Kat yüksekliği sabit olursa şehre bir güzellik katacağını belirten Başkan Kırteke, “Kat yüksekliği 8 olan bir yerde 10 kata çıkarmak için belediyeye ekstra bir para ödemek zorunda kalıyorsun. Ben para ödemediğim için 8 kat yaparken parayı ödeyen kişi 10 kat yapabilecek. Bu durum da görüntü kirliliğine sebep oluyor. Malatya’ya doğudan ve batıdan girişlerde bir görüntü kirliliği oluşturacak. Kat yüksekliği sabit olursa şehre bir güzellik katacağı kanaatindeyim.Horata Vadisi’nde 8 ile 10 kat arasında yapılıyor. Ben 8 katsa 8 yapılsın 10 katsa 10 kat yapılsın üstü olamasın, görüntü kirliliği olmasın bir de kat yüksekliği isteyen müteahhitte artı para çıkarıyorlar. Bu da bize artı bir maliyet. Gözle görülmeyen bir maliyet. Gerek Malatya’da gerek Türkiye’de emlak piyasası sıkıntılı. Televizyonu açın bakın 3 reklamdan bir tanesi emlak satışıyla alakalıdır” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 30.03.2018 23:29
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaMalatyaMustafa Kırteke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÜKÜMLÜLER İŞ KURABİLECEK
HÜKÜMLÜLER İŞ KURABİLECEK
CHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ
CHP’DEN MAHALLE ZİYARETLERİ
ERKOÇ’TAN ESNAF ZİYARETİ
ERKOÇ’TAN ESNAF ZİYARETİ

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim