SABİT KAT YÜKSEKLİĞİ = DAHA GÜZEL ŞEHİR

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke, Malatya’daki yapılaşmayla ilgili önemli bilgiler verdi. Başkan Kırteke, dernek binasında yaptığı basın açıklamasıyla dikey yapılaşma yerine yapay yapılaşmaya sadece Malatya’da değil Türkiye’de de uyulmadığını ifade ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya’da genel olarak bir çarpık bir yapılaşma olduğunu dile getiren Başkan Kırteke, bu durumun yeni yapılan caddelerde de görüldüğünü söyledi.

BİZ GÖRÜŞLERİMİZİ SUNMUŞTUK

Başkan Kırteke, “Bir bina 7 katken diğeri 13 kat. Belediye küçük parselleri ada bazında birleştirse idi zamanda kat yükseklikleri standart olurdu ve şehre güzel bir görüntü katardık. Horata Vadisi ile ilgili biz görüşlerimizi sunmuştuk. Müteahhitler Derneği olarak bizim yapmamızı istediler. Bizde arkadaşlarımızla görüşüp yapabileceğimizi söyledik. Ama olmadı. Önceden Horata Vadisi projesinin iptal olmasını çok istemiştim ve bunu belediyedeki yetkililere de belirttim. Devam ediyor ama oradaki yapılaşmayı şahıslar yapabilecek. Orada kat yüksekliği var. Ve kat yüksekliğinin sabit tutulması için girişimlerimiz oldu” şeklinde konuştu.

MÜTEAHHİTTE ARTI PARA ÇIKARIYORLAR

Kat yüksekliği sabit olursa şehre bir güzellik katacağını belirten Başkan Kırteke, “Kat yüksekliği 8 olan bir yerde 10 kata çıkarmak için belediyeye ekstra bir para ödemek zorunda kalıyorsun. Ben para ödemediğim için 8 kat yaparken parayı ödeyen kişi 10 kat yapabilecek. Bu durum da görüntü kirliliğine sebep oluyor. Malatya’ya doğudan ve batıdan girişlerde bir görüntü kirliliği oluşturacak. Kat yüksekliği sabit olursa şehre bir güzellik katacağı kanaatindeyim.Horata Vadisi’nde 8 ile 10 kat arasında yapılıyor. Ben 8 katsa 8 yapılsın 10 katsa 10 kat yapılsın üstü olamasın, görüntü kirliliği olmasın bir de kat yüksekliği isteyen müteahhitte artı para çıkarıyorlar. Bu da bize artı bir maliyet. Gözle görülmeyen bir maliyet. Gerek Malatya’da gerek Türkiye’de emlak piyasası sıkıntılı. Televizyonu açın bakın 3 reklamdan bir tanesi emlak satışıyla alakalıdır” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi