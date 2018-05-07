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Rögarlar Temizlendi Ama…

Malatya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Söz konusu yağışların ardından dün rögarlar temizlendi. Çevreyolu’ndaki alt geçitlerde yapılan temizlik için yol ulaşıma kapandı. Bu esnada yaşanan trafik ve bir ambulansın zor duruma düşmesi ise dikkat çekti.

Rögarlar Temizlendi Ama…

Malatya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu ve şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Söz konusu yağışların ardından dün rögarlar temizlendi. Çevreyolu’ndaki alt geçitlerde yapılan temizlik için yol ulaşıma kapandı. Bu esnada yaşanan trafik ve bir ambulansın zor duruma düşmesi ise dikkat çekti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:15
Rögarlar Temizlendi Ama…

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli yağış vatandaşı mağdur ederken, alt yapıdaki sıkıntılar ise gün yüzüne çıktı. Alt geçitlerde ve mahallelerde yağmur sonrası tıkanan rögar kapakları vatandaşın tepkisine neden oldu.

Rögar kapaklarının tıkanması ile beraber yağmur suyu yollarda birikirken, bu durum trafik sıkıntısını da beraberinde getirdi.

YETKİLİLER GÖZ ARDI ETMEMELİ

Vatandaşlardan Mustafa Kaya, “Beklemediğimiz bir anda doluya yakalandık. Daha yağmaya devam ederken alt yapıdaki ve rogar kapaklarındaki sıkıntılar da kendini gösterdi. Kapakların tıkanması aniden oldu ve bir esnaf olarak beni ve diğer esnaf arkadaşlarımızı sıkıntıya soktu. Yağmur suları dükkanlara kadar doldu taştı. Bu yağan dolu ve yaşattığı sıkıntılar bize örnek olmalı ve bundan sonra daha iyi yapılaşma sağlanarak gerekli tedbirler alınmalıdır. Yetkililerden bu durumu göz ardı etmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

MASKİ TEMİZLİK YAPTI

Öte yandan dün ise Çevreyolu’nda bulunan alt geçitler ulaşıma kapandı. Söz konusu alt geçitlerde MASKİ tarafından rögar temizliği yapıldı. Bu durumdan dolayı ise trafik sıkışıklığı yaşandı. Dün ALES’in yapılması bu durumu daha da zorlaştırdı. Trafik sıkışıklığından dolayı bir ambulansın zor durumda kalması dikkat çekti.

SELAHATTİN BAYRAK - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
RÖGARMalatya
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