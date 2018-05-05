Robocot 2018 Etkinliğinin 3’üncüsü Başladı

4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte Maker & Mucit Sergisi, konferans, atölyeler ve robotik yarışmalar yapılacak.

RoboCot, her yaştan insana hitap eden atölye çalışmalarından konferanslara, alanında uzman kişilerin söyleşilerden mucitler sergisine kadar birçok kategori içeren bir etkinlik olarak 2016 yılında başlamış, 2017 yılında ise ‘yurt dışı davetli konuşmacı’ kategorisi ile Uluslararası RoboCot Festivali ismini almıştır. RoboCot ayrıca içerisinde 7’den 70’e herkesin katılabileceği ödüllü temasız robot yarışması da içermektedir.(İNÜHABER-Haber Merkezi)