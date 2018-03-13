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REYHAN ÜRÜNLERİ JAPONYA'DA TANITILDI

Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi, 6-9 Mart tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 43. FOODEX 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda Arapgir Mor Reyhan ürünlerini tanıttı. 

REYHAN ÜRÜNLERİ JAPONYA'DA TANITILDI

Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi, 6-9 Mart tarihleri arasında Japonya’da düzenlenen 43. FOODEX 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’nda Arapgir Mor Reyhan ürünlerini tanıttı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 13:46
REYHAN ÜRÜNLERİ JAPONYA'DA TANITILDI

Japonya’nın Chiba kentinde düzenlenen fuarda Malatya’nın Arapgir ilçesinin ticarileştirdiği Mor Reyhan ürünleri başta olmak üzere coğrafi işaret belgeli yöresel ürünler tanıtılarak bu ürünlerin uluslararası pazara açılması yönünde tanıtım etkinliği düzenlendi. 


Reyhan ürünlerinin ihracatı için ön siparişler ve numune gönderimleri için talepler alınarak önemli bağlantılar sağlandığı fuarda, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Fırat Kalkınma Ajansı Malatya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Recep Serhat Karaca, Türkiye’nin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ı ziyaret ederek, ürünlerin tanıtımı noktasında bilgi alışverişinde bulunarak destek için söz aldılar. 


Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, fuara yoğun bir talebin olduğunu belirterek, dünyanın bütün ülkelerinden gıda işiyle ilgilenen bütün firmaların fuara katıldığını söyledi. 
Cömertoğlu, Türkiye’nin fuara 40 stantla katıldığını ifade ederek, “Biz de Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte bir stant açtık. Japonya’da özellikle bitki çayı sektörünün çeşitlilik arz etmesinden dolayı reyhanımızı çok beğendiklerini görüyoruz. Özellikle reyhanın çayı ve reçelini beğenmeyeni görmedik.

Aşırı bir ilgi var ve biz de bu ilgiyi de bir satıcı ağı ile Japon hükümetinin ithalat ve ihracat düzeyindeki ürün gamında olan listelerine sokabilirsek bu bölgedeki insanlara satma yönünde düşüncelerimiz var. İnşallah bu kapılarda açılacak gibi görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Geleceğimiz aydınlık olsun diyorum. Mor reyhan Arapgir’le özdeşleşti. Bol rızık manasına geliyor. Cennet bitkisi zaten bunu herkes biliyor. Dolayısıyla fuarın Arapgir için Türkiye için bir rızık anlamına geleceği düşüncesindeyim” diye konuştu. 


Öte yandan gıda ürünlerinin sadece yüzde 40’ını kendisi karşılayabilen ve bu nedenle yaklaşık 80 milyar dolar tutarında gıda ithalatı yapan 128 milyon nüfuslu Japonya’da düzenlenen FOODEX Japan Fuarı, bitki çayları ve baharat kullanımın yaygın olduğu bölge ülkelerinin gıda pazarına da hitap ediyor. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından kurulan standı yaklaşık 4 bin kişi ziyaret etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Arapgir ürünleriGıda Içecek FuarıFoodexFırat Kalkınma
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