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RESTORE EDİLMİŞTİ, AÇILIYOR

Malatya'da restore edilen tarihi Tahtalı Hamam Müzesi 14 Nisan Cumartesi Günü saat 11.00’de hizmete açılıyor.

RESTORE EDİLMİŞTİ, AÇILIYOR

Malatya'da restore edilen tarihi Tahtalı Hamam Müzesi 14 Nisan Cumartesi Günü saat 11.00’de hizmete açılıyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:20
RESTORE EDİLMİŞTİ, AÇILIYOR

Battalgazi ilçesinde kendi kaderine bırakılan bir tarihi eser daha ayağa kaldırıldı. Kitabesi bulunmayan, ancak mimari özellikleri ile son Osmanlı eseri olduğu belirtilen Tarihi Tahtalı Hamam, Battalgazi Belediyesi tarafından restore edilerek, Hamam müzesi olarak vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 11.00’de açılışı yapılacak olan Tahtalı Hamam Müzesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu’daki hamam kültürüne değinerek, “Hamam kelimesinin anlamı, ısıtılan sudan temizlik yapılan yer anlamındadır. Dilimize Arapça’dan gelmiştir. Anadolu da ilk hamam Artuklar döneminde Maristan dediğimiz şimdiki Mardin bölgesinde yapılmış olup, daha sonra Osmanlı döneminde de bütün Anadolu coğrafyasına hızlı bir şekilde yayılmıştır. Çemberli taşta Mimar Sinan tarafından 3.Murat döneminde yapılan hamam, Anadolu da ilk modern hamam görünümünde olup, daha sonrada geniş bir şekilde ise yayım göstermiştir. Selçuklar döneminde de hamamın önemi büyüktür. Selçuklu, döneminde, Osmanlı döneminde ve Artuklar döneminde Anadolu coğrafyasında yapılan hamamlar aynı zamanda bir kültür merkezi hüviyeti içerisindedir. Nasıl kültür merkezi içerisindedir? Hamamda oturulup sohbet edildiği gibi, diğer taraftan ise böyle evlilik ve nikah gibi ahitlerin oluşması noktasında, gelin ve damat hamamı isteme olguları da Türk kültürüne böylece girmesi sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Tahtalı Hamam’ın tarihçesine de değinerek, “Bulunduğumuz mekan, bin sekizyüzlü yılların sonuna doğru yapılmış olup, aşağı yukarı yüz elli yıldır Malatya halkına hizmet eden bir mekan olup, daha sonra ise kendi haline terk edilmiştir. Evlerde banyoların artması ve hamama ihtiyacın azalması ile hamamlar yok olmaya ve kaybolmaya yüz tutmuştur. Bizler kültürel durum olarak gördüğümüz için bu hamamın biran önce kamulaştırılıp, aslına uygun olarak restorasyonunun gerçekleştirilmesinin ardından en azından hamam aktivitesi içerisinde olmasa bile, hamam müzesi olarak halkımıza sunulması gerektiğine inandık. Çünkü yeni nesillerimiz geçmişteki hamamlarda yaşanmışların zihinlerde ve hafızalarında yer etmesi anlamında, geçmişteki büyüklerimiz bu hamamlarda nasıl yıkanmışlar, hamamda hangi bölümler var, görevlilerin görevleri nedir? Hamamdaki ısınma ve uygulama sitemi nasıl olmuş, hamamın tellakları olsun, görevlileri olsun buradaki görevleri kimler yapıyor, bunun en azından hafızalarında kalmaları noktasında bal mumu ve diğer materyallerle 15. 16. ve 17. yüz yıllarda hangi olgular gerçekleşmiş, burada bizzat aslına uygun bir şekilde sunmak istedik. Bu müzenin de Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tahtalı Hamam Müzesi’nin açılışına tüm vatandaşları davet eden Başkan Gürkan, “Tahtalı Hamam’ın açılışını 14 Nisan 2018 yılında saat 11.00'de Bakanımızın ve mahalle halkımızın iştiraki ile gerçekleşecektir. Açılışa tüm hemşerilerimiz davetlidir. Burada ki yaşanmışlıkların bizzat yerinde görülüp incelenmesi ve görsel anlamda müze vari bir şekilde vatandaşımızın beğenisine sunulması halinde de tüm hemşerilerimi belirtmiş olduğumuz gün ve saatte, burada bulunmalarını özellikle davet olarak ifade ediyorum. Bu mekanın ve Hamam Müzesi’nin Malatya'mıza, Battalgazi'mize daha doğrusu genel insanlığımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.(Bülten) busabahmalatya.com 

İHA

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