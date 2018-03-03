RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi, avlanmaları kontrol altına alınması, avcılığın düzenlenmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi maksadına yönelik olarak 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3’üncü maddesi çerçevesinde 3 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Dönemine ait avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı kararı aldı ve alınan bu karar 22 Mayıs 2017 tarih ve 30073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YUMURTALARI TOPLAMAYIN

Söz konusu Merkez Av Komisyon Kararı; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 19 Ağustos 2017-25 Şubat 2018 tarihleri arasını av sezonu olarak belirledi, 25 Şubat 2018 tarihi itibariyle tüm yurtta genel av yasağı başladı. Av sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekiyor.

KAMUOYUNA DUYURULACAK

2018-2019 Av Dönemine ilişkin av sezonu; 2018 yılında Mayıs ayında toplanacak Merkez Av Komisyon toplantısı neticesinde belirlenecek, 2018-2019 av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecek. 2018-2019 Av Dönemine ilişkin av sezonu; Merkez Av Komisyon Toplantısı neticesinde alınacak kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz ediyor. SELAHATTİN BAYRAK - Busabah Malatya