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Resim ve El Sanatları sergisine yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan ‘Resim ve El Sanatları’ sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde hizmete sunulan Yeşilkonak Hizmet Binalarında İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim...

Resim ve El Sanatları sergisine yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan ‘Resim ve El Sanatları’ sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde hizmete sunulan Yeşilkonak Hizmet Binalarında İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:26
Resim ve El Sanatları sergisine yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan ‘Resim ve El Sanatları’ sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerinde hizmete sunulan Yeşilkonak Hizmet Binalarında İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle açılan el sanatları ve beceri kurslarına katılan kursiyerlerin eserleri açılan sergide beğeniye sunuldu. Malatya Park AVM’nin fuaye alanında açılan sergide, yağlı boya ve kara kalem resim çalışmaları, takı, el nakışları, giyim, yemek, mefruşat, kağıt rölyef ve yöresel kilim dokuma ürünleri görücüye çıktı. Birbirinden değerli eserlerin sergilendiği sergide, Yeşilyurt’un örf, adet ve geleneklerini yansıtan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da sergiyi gezerek, sergilenen eserlerden dolayı kurs öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik etti. Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmet veren Yeşilkonak, Gençlik Merkezleri ve Kadın ve Yaşam Spor Merkezinde bayanlara yönelik açılan kurslarda hedefledikleri başarıya ulaştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İlçemizin geçmişten bugüne gelen çok değerli örf, adet ve gelenekleri vardır, bizler bu değerleri günümüze taşımak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına el sanatlarının güçlenmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizin farklı bölgelerinde açtığımız Yeşilkonak, Gençlik Merkezleri ve Kadın ve Yaşam Spor Merkezimizde İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa el sanatları başta olmak üzere sanatsal kurslar açıyoruz. Bu kurslara katılan bayanlarımız bir taraftan gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına aracılık edecek eserleri ortaya çıkartırken diğer taraftan ev bütçelerine katkı sağlıyorlar. Yeşilkonak Hizmet Binalarında açtığımız kurslarımıza iştirak eden bayanlarımızın yaptıkları birbirinden değerli eserlerin sergilendiği ‘ Resim ve El Sanatları’ sergimize gösterilen ilgi hepimizi mutlu etti. Kurs öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
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