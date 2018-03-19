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RESİM SERGİSİNDE AFRİN’E DESTEK KÖŞESİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Resim Sergisinde oluşturulan Afrin köşesiyle Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verildi. Ortaokul öğrencilerinin çizdiği resimlerde albayrağımız, Zeytin Dalı ve askerlerimiz yer aldı.

RESİM SERGİSİNDE AFRİN’E DESTEK KÖŞESİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen Resim Sergisinde oluşturulan Afrin köşesiyle Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verildi. Ortaokul öğrencilerinin çizdiği resimlerde albayrağımız, Zeytin Dalı ve askerlerimiz yer aldı.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 10:40
RESİM SERGİSİNDE AFRİN’E DESTEK KÖŞESİ

Sölküprü Semt Konağı’nda Resim Kursu öğrencilerinin eserleri sergiyle görücüye çıktı. 95 eserin yer aldığı sergide karakalem ve kuru boya çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim Öğretmeni Yusuf Furkan Kubat’ın nezaretinde hazırlanan sergide genç ressamların ilk eserleri yer alıyor. Sergide özel olarak oluşturulan Afrin köşesinde de Zeytin Dalı Harekâtı’na destek mesajı verildi. Kahraman Mehmetçiklerimizin resmedildiği köşede 7 eser sergileniyor. Afrin haritası üzerine ay yıldızdan oluşan albayrağımızın da resmedildiği köşe, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

1 hafta açık kalan sergide Müzik Öğretmeni Can Atakan Garip’in koordinatörlüğünde müzik kursiyerleri tarafından mini bir konser de verildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 19.03.2018 10:47
Anahtar Kelimeler:
RESİM SERGİSİMalatyaAfrinZeytin Dalı Harekatı
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