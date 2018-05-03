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Rektör Kızılay’dan ziyaret

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay beraberindeki heyetle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu‘na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Kızılay’dan ziyaret

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay beraberindeki heyetle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu‘na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:40
Rektör Kızılay’dan ziyaret

Ziyarette konuşan İnönü Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite- sanayi iş birliği konsepti içinde uyumlu bir şekilde çalışmanın Malatya’ya büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Üniversite olarak sanayiyle daha fazla işbirliği yapabilmek için yoğun çaba harcayacaklarını belirten Prof. Dr. Kızılay, “Bir şehirde tüccar ve sanayici kazanmalı ki, o kentin sosyo-ekonomik ve kültürel faaliyetleri artsın. Üniversitenin bilimsel çalışmaları, iş dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşince, şehrimizin sosyo-ekonomik yapısında muhakkak bir canlanma yaşanacaktır. Üniversite olarak sizinle de uyumlu bir şekilde ortak çalışmalarımız olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte birlikte düşünüp, birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek, süreci birlikte kontrol eden bir yönetim perspektifiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin şehrimize ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacağının bilincindeyiz. Bu çerçevede şehrimizin kalkınması için üniversitemizin tecrübesinden daha fazla yararlanmaya çalışacağız. Üniversite-sanayi iş birliği projelerine imza atarak, bu projeleri kentimizde hayata geçireceğiz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Ahmet KızılayOğuzhan Ata SadıkoğluMalatya
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