İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor’u ziyaret ederek, bu hafta oynayacağı Altınordu maçında başarılar diledi.

Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki ziyarette Evkur Yeni Malatyaspor teknik heyeti, yöneticiler Mehmet Maden, Müslüm Boztaş, Remzi Uğur ve futbolcular hazır bulundu.

Ziyaret esnasında tesislerde bulunan Malatyaspor Taraftarlar Derneği üyeleri de Rektör Kızılay’a sevgi gösterisinde bulunarak, bu haftaki Altınordu maçı için otobüs talebinde bulundu.



Buz: “Üniversitemizin BESYO bölümüyle istişare halindeyiz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Sayın rektörümüz yalnız manevi desteğini değil, fiziki desteğini de bize verdi. Eğer şampiyon olursa Allah nasip ederse, bir katkısının olduğunu da söyleyeceğimi belirteyim. Şöyle bir katkısı oldu, biliyorsunuz geçen hafta golü yedikten sonra, dakika 92’de ikinci golü attığımızda Caner orada bir depar attı. Şimdi burada fiziki olarak da çok iyi bir katkıda bulunması nedeniyle sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Caner’in burun ameliyatını sayın rektörümüz yaptı. Ameliyat çok da başarılı geçmiştir. O yüzden yalnız manevi değil, fiziki olarak da bize büyük bir katkıda bulunduğunu söylemek istiyorum. Yani şampiyon olursak sayın rektörümüzün imzası da var. Ayrıca takım kaptanımız Sedat’ın da böyle bir sıkıntısı var. Size bununla ilgili de gelmek isteriz tabi. O da bir anekdot olarak biz de kalacaktır, tarih yazacaktır bunu. Üniversitemizin BESYO bölümüyle istişare halindeyiz. Testlerle alakalı daha fazla bir çalışma içerisinde girmek isterim. Artı oranın genç ve dinamik yapısı olarak seyircisine çok ihtiyacımız var. Yeni stadımızla birlikte farklı bir coşkuyu yakalamak istiyoruz. 3-4 sene evvel Konyaspor’un nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Şuanda stadını dolduran, seyirci profilini değiştiren inanılmaz bir katkı sağlıyorlar şehre. Bizim Malatya’nın da marka değerinin farklı yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Kaldı ki bu şehrin bunu hak ettiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



Kızılay: “Hocamızı, takımımızı ve yönetimimizi gururla izliyoruz”

Rektör Ahmet Kızılay ise yaptığı açıklamada, "Bugün buraya takımımızı ziyaret edip başarılarını kutlamak için geldik. Onlara destek olduğumuzu ziyaretimizle vurgulamak istedik. Hocamızı, takımımızı ve yönetimimizi gururla izliyoruz. Çok başarılı buluyorum. Malatya için çok güzel bir heyecan oluşturdular. Bu heyecanla da sezonun sonuna kadar takip edeceğiz. Tribündeki desteği veren ekibin önemli bir kısmı aynı zamanda bizim öğrencilerimiz. Takımımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar ki başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İHA