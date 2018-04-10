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REKTÖR KIZILAY’DAN DESTEK

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesinin önemli bir proje olduğunu ifade ederek, üniversite olarak projeye sonuna kadar destek vereceklerini söyledi.

REKTÖR KIZILAY’DAN DESTEK

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesinin önemli bir proje olduğunu ifade ederek, üniversite olarak projeye sonuna kadar destek vereceklerini söyledi.

10 Nisan 2018 Salı 18:21
REKTÖR KIZILAY’DAN DESTEK

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın 2018 yılı lokomotif projesi olan “Kendine ve Ketine Saygı Duy” projesinin tanıtımını yapmak, proje içerisinde yer alan faaliyetler hakkında bilgi vermek ve yapılacak olan çalışmalarda destek almak amacıyla İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Kent Konseyi olarak kentlilik bilincini geliştirme noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, bu bağlamda geçmiş yıllarda “Hazinemiz Ailemiz” ve “Komşuluk Kültürü” gibi kentin nabzını tutan projeler yaptıklarını, 2018 yılı içinde “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesini hazırladıklarını ifade etti. Akın projenin temel hedefinden de bahsederek, “İnsanın kendi kentine duymuş olduğu saygı aslında kendine duymuş olduğu saygıyı ifade eder” dedi. Proje kapsamında yıl boyunca 40’a yakın etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Akın, Kadın, Çocuk ve Gençlik Meclislerinin bu çalışmalarda aktif rol alacaklarını söyleyerek, “Projemiz inşallah Malatya’mıza katkı sağlayacak bir proje olacak. Bizleri ağırladığınız ve projemizi desteklediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, “Hazırlamış olduğunuz Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi oldukça anlamlı ve çok güzel bir proje. Duyarlılık oluşturmak, algıyı geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için şehrimiz de yaşayan herkese duyurmak lazım” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü olarak projeyi desteklediklerini ve gerekli bütün desteğin sağlanacağını ifade eden Kızılay, ziyaretten dolayı Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın’a teşekkür etti.busabahmalatya.com 

İHA

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