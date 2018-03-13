REKTÖR KIZILAY SONUÇLARI  AÇIKLADI

Eğitimde Hikayenin Gücü yarışması hakkında bilgi veren Kızılay, “2011 yılında başlattığımız bir projeydi. 2011 yılından bu güne yedi yıldır hem üniversitemizin tıp fakültesinde hem de başka üniversite ve uzmanlık derneklerinde yapılan yarışma oldu. Bizim başlattığımız fikir gelişti. Gerek üniversiteler gerek uzmanlık derneklerinde devam ederek şimdiye kadar seçici kurul tarafından bin hikaye seçildi ve bu bin hikayeden otuz iki kitap oluşturuldu. Hem bizim üniversitemizin yayınlarından basına, hem başka üniversitelerden ve derneklerden basına otuz iki kitap oluştu. Her hastalık bir Hikayesi’nin amacı eğitimde başlangıçta da tıp eğitiminde hikayeleri kullanmaktı. Sonra diğer alanlara da genişlettik. Eğitimde hikayeyi kullanmak fikri Türkiye’de tuttu. Bu fikirde Prof. Dr. Cengiz Yakıncı Hocamızın büyük emeği oldu. Ben hocamızı tebrik ediyorum. Bizim üniversitemizde de 2018 de tekrar ‘Her hastalık Bir Hikayedir’ yarışması yaptık. Bu yarışmaya 269 hikaye ve yazarımız katıldı. Yüzde kırk ikisi erkek, yüzde elli sekizi kadın yazarlarımızı bunlar on iki yaşından yetmiş beş yaşına kadar genç, orta yaşlı, yaşlı olmak üzere geniş bir aralıkta kadın erkek herkesin katıldığı bir yarışma seksen bir ilimizin elli üç farklı ilinden, dört tanede yurtdışından hikaye geldi” dedi.

Yarışmaya İsviçre, Almanya, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan katılım olduğunu belirten Kızılay, “Bu hikayeler arasında seçici kurulumuz iki tane birinci seçti. Yani birincilik ödülü iki yazarımız arasında paylaşıldı. Bunlar ‘Emanet’ adlı hikayenin yazarı Cansu Dağlı yazarımız, diğer birinci yazarımız ‘Gece ve Çiçekli Kompartıman’ yazarımızda Ece İrem Dinç. Bu iki yazarımız birincilik ödülünü paylaştılar. İkincilik ve üçüncülük ödülünü de yine ikişer yazarımız kazandı. İkinci olan hikayelerimiz ‘Serçe, Baba ve Adamları’ Arzu Koçak isimli yazarımızın hikayesi diğeri ise ‘ Göğe Bakalım’ hikayesi ile Dilara Kelleci isimli yazarımız, bu iki yazarımız da ikincilik ödülün paylaştılar. Üçüncü olan da yine iki hikayemiz var ‘neredesin Sen’ hikayesi ile Metin Koç, ‘ Kestane Sancısı’ hikayesi ile Cevriye Oymak üçüncülük ödülünü paylaştı”.

Temel amaçlarının hikayeyi eğitimde kullanmak olduğunu açıklayan Kızılay, “Çok önemli bir kütüphane birikti. Önemli bilgi birikimi oldu ve bir ay önce eğitimde hikayenin gücü sempozyumu yaptık. Hatta bir ay bile olmadı. 28 Şubat’ ta iki hafta önce eğitimde hikayenin gücü sempozyumu yaptık. Bu sempozyumda daha önceki yarışmalarda elde ettiğimiz hikayelerin eğitimde nasıl önemli katkılar sağladığını, bir konuyu nasıl etkili bir şekilde anlattığını yazarlarımız, konuşmacılarımız, bilim insanlarımız sempozyumda anlattılar. Hedefimiz gelecek yıl daha geniş büyük bir sempozyumla eğitimde hikayenin gücünü daha detaylıca anlatmak ve bunu eğitim camiasında başta üniversitelerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasında hikayeleri eğitimde kullanmanın verimliliğini değişik disiplinlerde başlatıp etkili bir öğretme yolun olduğunu ve bizim başlattığımız bizim topladığımız bu hikayelerin de bu amaçla etkili bir şekilde kullanılabileceğini daha da geniş bir kapsamda anlatmak için büyük bir sempozyum yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘Görsellerle Hastalıklar’ yarışması sonuçlarını da açıklayan rektör Kızılay, “Bu yarışmamız da yine tıp alanında eğitimde hem tıp eğitiminde hem de genel manada hasta eğitiminde görselleri kullanmak ve görsellerle hastalıkları daha iyi vurgulamak ve anlatmak. Bu yarışmamızda 168 görselle katılım oldu. Burada da jüri üyelerimiz 168 görsel içerisinde jürilerimiz seçmekte zorlandıkları için yine burada da iki tane birinci, iki tane ikinci, iki tane de üçüncü seçti. Böylece altı tane görselimiz yarışmayı kazandı. Birinciler ‘Chiari Sendromu’ görseli ile Mustafa Kurtuluş, ‘Meme Kanseri’ görseli ile Erhan Yalur, çizdikleri görselleriyle birincilik ödülünü aldılar. ‘Disleksi’ görseli ile Zeynep Karabacak, ‘Meme Kanserinde Koruyucu Meme Ameliyatı’ görseli ile Mehmet Kepenek, ikincilik ödülünü aldılar. Üçüncülük ödülünü ise ‘Yarık Damak Dudak Tedavisi’ görseliyle Yeşim Kutlu Türk ile ‘Cri Du Chat Sendromu’ görseli ile Edanur Çakmak aldı” diye konuştu.