Rektör Kızılay, MİAD toplantısına katıldı

Bir otelde gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü, 25 yıl İnönü Üniversitesine hizmet eden Prof. Dr. Ramazan Özdemir üstlendi. 250’yi aşkın üye işadamı, bürokrat, akademisyen hukukçu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, bir Malatyalı olarak şehre vefa gösterilmesinin gerektiğini ifade ederek, İnönü Üniversitesi çalışmalarının Malatya’yı daha da yücelteceğini söyledi. MİAD Konukevinden bahseden Başkan Aktaş, “Biz işadamları olarak para harcayıp Konukevi’ni bitirdik. Fakat oraya ruh katabilmekte bir o kadar önemli. Bu noktada desteklerini esirgemeyen İnönü Üniversitesine çok teşekkür ederim. İnönü Üniversitesi ile şu an diyaloglarımız daha da gelişmiş durumda ve bunun devam etmesini diliyorum” dedi.

Akdaş’ın ardından söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Üniversitenin kurulduğu 1975 yılından beri eğitime ve bilime katkısıyla bir marka olduğunu ifade ederek, hayalinde İnönü Üniversitesini bir dünya üniversitesi yapmak olduğunu misafirlerle paylaştı. URAP Türkiye son verilerini de aktaran Kızılay, 2017 - 2018 döneminde devlet üniversiteleri arasında 25. sıraya yükseldiklerini aktardı.

Üniversite olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Kızılay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“12 Ocak 2018 tarihinde temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulumuz ile üniversitemize yeni bir birim daha kazandırıyoruz. 12 bin m2 kapalı alan olmak üzere toplamda 30 bin 800 m2 sahip MYO kampüsünde derslik, atölye, idari ve sosyal hizmetler olmak üzere 4 ayrı blok yer alacak.

“Hayat boyu öğrenme” anlayışını benimsemiş bir üniversite olarak Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitim Merkezlerimizde çok sayıda öğrencimize eğitim imkanı sunuyoruz.

Onkoloji Hastanemizin inşaatına başlandı. Ülkemize ve şehrimize donanımlı bir hastane yapıyoruz.

MİAD 2. Konukevi, hastanenin karşısında 101 odalı olarak faaliyete geçecektir. ’Mehmet Şahin Nalbant Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi’ inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir.”

Rektör Kızılay’ın ardından söz alan İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’da yapmış olduğu çalışmaları paylaştı. Enstitü’de, açıldığı günden itibaren 2 bin 340 nakil yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, şu an da dünya ikincisi, Avrupa’da ise birinci olduklarının altını çizdi. İnce bağırsak naklinin yapıldığı ikinci merkez oldukları sözlerine ekleyen Yılmaz, hedeflerinin dünyada birinci sıraya oturmak olduğunu aktardı.

Sezai Yılmaz’ın ardından, sırasıyla Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ve Teknokent Müdürü Yar. Doç. Fatih Kocamaz söz aldılar.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, 4 bin kişinin ibadet edeceği, ibadet mekanlarının yanı sıra kütüphane, okuma salonları, dinlenme yerleri, sergi reyonları, sosyal mekanlar ve temizlik alanları gibi ünitelere sahip olacak Camii inşaatının devam ettiğini sunum eşliğinde paylaştı.

Toplantının son konuşmacı misafiri olan Teknokent Müdürü Yar. Doç Fatih Kocamaz ise, Teknokent bünyesindeki şirket sayısını bir yıl içerisinde 14’den 32’ye çıkardıklarını ifade etti. Malatyalı işadamlarının AR-GE ve tasarım faaliyetleri için Malatya Teknokent’e davet eden Kocamaz, bu sayede Üniversite -Sanayi birlikteliğinin daha da güçleneceğini savundu.

Yapılan konuşmaların ardından soru -cevap bölümüne geçildi ve toplantıya katılan misafirler merak ettikleri soruların cevaplarını alma imkanı buldular.