Rektör Kızılay İlahiyat Fakültesini ziyaret etti 

İlahiyat Fakültesi Buhari toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Kızılay’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem eşlik etti. Toplantı, Öğretim Görevlisi Dr. Lokman Bedir’in Kur’an tilavetiyle başladı. İlahiyat Fakültesinin bütün akademik personelinin katıldığı toplantı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Dekan Karaman, Malatya’da İlahiyat Fakültesinin kuruluşu, fakültenin son iki yılında kat ettiği gelişmeler, fakültenin genel işleyişi ve ihtiyaçları, Malatya İlahiyat Vakfı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dekan Karaman, son olarak 2018 yılında İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde yapılacak olan İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı, İslam ve Yorum II Sempozyumu ve Arapça Çalıştayı gibi faaliyetler hakkında genel bilgi verip fakülteye desteklerinden ötürü Rektör Kızılay’a ve üniversitenin üst yönetim birimine teşekkür etti.

Toplantı daha sonra İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanları Prof. Dr. Mehmet Kubat, Prof. Dr. A. Faruk Sinanoğlu ve Doç. Dr. Cahit Külekçi bölümleri hakkında bilgi verdi. Ardından İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin, İlahiyat Fakültesinin tarihçesi, misyonu, vizyonu, öğretim programları, akademik ve idari personel durumu, öğrenci sayıları, son iki yılda yayınlanan akademik yayınları ve fakültenin fiziki durumu hakkında bilgiler içeren slayt eşliğinde bir sunum yaptı. Bilgi sunumunu değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuşmasında İlahiyat Fakültesini yakından takip ettiğini, fakültenin çalışmalarını takdir ettiğini, çoğu fakültelere göre daha üretken olduğunu fakültenin gelişimi için her türlü desteği vereceğini ve bu desteğin süreceğini ifade etti. Rektör Kızılay, diğer fakültelerin aksine İlahiyat Fakültesinin doğrudan toplumla iç içe olması, onlara hizmet vermesi ve bunu bir misyon edinmesi nedeniyle akademik kadroya teşekkür etti ve bu hizmetlerin artarak devam etmesini ümit ettiğini söyledi. Rektör Kızılay, İlahiyat Fakültesinde bayan öğrencilerin çoğunlukta olmasına karşın bayan öğretim elemanlarının az oluşunun bir eksiklik olduğunu belirtti. Bu çerçevede fakülteye bayan hocaların kazandırılmasını destekleyeceğini ifade etti. Akademik Kurul toplantısı soru- cevap kısmı ile tamamlandı.

Daha sonra fakülte birimlerini gezen Rektör Kızılay’a fakülte birimleri hakkında geniş bilgi verildi.

