Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay iadeyi ziyaretleri kapsamında Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkan Tahir Özelçi’yi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkan Tahir Özelçi, İnönü Üniversitesinin Malatya'nın bir değeri olduğunu ifade ederek, “Ahmet Kızılay Rektör olduktan sonra hızlı bir çalışma içerisine girdi. Üniversitemizi Türkiye'nin sayılı üniversitelerin arasına sokacak, buna inanıyoruz. Biz hocamızın çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz, şehrimizle barışık bir halde üniversitemiz Malatyamıza çok güzel hizmetler sunacak” diye konuştu.

DESTEK VERMEK İSTİYORUZ

Rektör Kızılay ise Üniversitenin önemli fakültelerinden bir tanesinde eczacılık fakültesi olduğunu belirterek, “Eczalık Fakültesi ile Eczacılar Odasının güzel bir işbirliği var. Malatya’da eczacılarımız yaklaşık 215 eczane ile önemli bir kamu hizmeti vermekteler. Eczacılık Fakültemiz ve Üniversite olarak Eczacılar Odamızla birlikte ortak projeler yaparak, güçlü destek vermek istiyoruz ”diye konuştu.

İHA