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Rektör Karabulut’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Karabulut’a hayırlı olsun ziyareti

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:33
Rektör Karabulut’a hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan Akın, “Kendisinin koordine edeceği bütün program ve projeler de ortak değerimiz Malatya için çalışacağız. Yaklaşık 40 bin yetiştirici ve üyemizi temsilen buradayız. Bunlar adına yapılması gereken her türlü konuda bizlerin gerek üniversite gerek STK olarak gerek siyasiler, bürokratlar olarak Malatya’mız için önemli projelere inşallah Rektörümüzün de katkıları ile destek vereceğini buradan biliyoruz. Bu anlamda atanmasından dolayı da Platform olarak sevinçliyiz. Platform adına tekrar görevinin hayırlı olmasını diliyorum, Bizleri kabul ettiği için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, “İlk devir teslim töreni anından itibaren beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımla hem kurmuş olduğu platform hem de diğer platformlar da değişik dönemler de istişarelerde ve projelerin yapılması ile ilgili konuşmalarımız olmuştu, sağ olsun başarılı çalışmalar yaptığını da hep görüyoruz. Hassasiyetiniz duyarlılığınız ve desteğiniz için tekrar her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın platform adına Karabulut’a koyun ve keçi yününden yapılma minyatür keçe hediye etti. (Bülten)

Son Güncelleme: 30.09.2018 15:34
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAysun Bay Karabulut
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