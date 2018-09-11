Rektör Karabulut, teşekkür ziyaretinde

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, göreve geldikten sonra bugün Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında ziyaret etti. Başkan Çınar, ziyarette Yeşilyurt ilçesinde uyguladıkları sosyal sorumluluk ve eğitim projeleri başta olmak üzere yatırımlar hakkında Rektör Karabulut’a bilgiler verdi.

Malatya’ya yeni kazandırılan Turgut Özal Üniversitesi’ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a yeni görevinde başarılar dileyen Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile böylesine değerli bir göreve getirilen Karabulut’un başarılı çalışmaların altına imza atacağına yürekten inanıyoruz. Eğitim hizmetlerine çok büyük ayrıcalık tanıyan, ülke çapında yankı uyandıran bir çok projeyi hayat geçiren Yeşilyurt Belediyesi olarak ta rektörümüzün başarılı bir hizmet döneminden geçmesi için gereken desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Rektör Karabulut da, yeni kurulan bir üniversite olarak yerel yönetimler, kamu, kurum ve meslek örgütleriyle birlikte projeler üreteceklerini ifade ederek Malatya’nın daha fazla kalkınması ve büyümesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda ise Başkan Çınar, günün anısına Rektör Karabulut’a, Yeşilkonak kursiyerleri tarafından yapılan tablo hediye etti. busabahmalatya.com