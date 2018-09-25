Rektör Karabulut, öğrencileri güllerle karşıladı

Malatya’nın yeni üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesinde akademik yılının ilk günü farklı bir etkinlikle başladı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite girişinde öğrenci ve kurum personellerini kırmızı-beyaz gül vererek karşıladı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, yeni akademik yılın öğrenci ve kurum personeline hayırlı olmasını dileyerek, okulun ilk gününü çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrenciler, yapılan karşılamadan dolayı teşekkür Rektör Prof. Dr. Karabulut’a teşekkür ettiler.Öğrenci ve üniversite personellerine, ayrıca Yeşilyurt Belediyesinin katkısı ile çorba ikramı yapıldı.

HALKLA BARIŞIK ÜNİVERSİTE

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Buralar da okumanın ayrı bir güzelliği ve özelliği olmalı, pozitifliği, bir çekiciliği olmalı. Bu anlamda da öğrencilerimiz geldiğinde Türk bayrağımızı simgeleyen kırmızı-beyaz güllerle karşıladık. İnşallah akademik yılımız öğrencilerimiz için hayırlı olur ve tüm öğrencilerimiz başarılı olurlar. Tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Bizler her daim yanlarında olacağız. Burası halkla barışık bir üniversitedir” sözlerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Kendi ürününü kendi üreten ve aynı zamanda ziraat, tarım, hayvancılık her alanda, sağlık, geleneksel tamamlayıcı tıp alanlarında da destek olabilecek bir üniversite olma misyonu ile hareket edeceğiz. Hedefimiz; Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek” ifadelerini kaydetti. (Bülten)