Rektör Karabulut, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, il merkezlerine uzak olan Meslek Yüksekokullarını, üniversitenin güçlü ve gelişmeye açık yönü olarak gördüğünü ifade ederek, yerel ürünlerin bilimsel çalışmalarla katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesine destek vereceklerini kaydetti.

Karabulut, Arapgir Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, burada öğrenci, akademik kadro ve idari personelle bir araya geldi. Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun da katıldığı ziyarette, Arapgir Meslek Yüksekokulu’nun sorun ve sıkıntılarının yanında talepler masaya yatırıldı.

Daha sonra Arapgir MYO’da gerçekleşen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senato Toplantısına katılan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Sanki olumsuz gibi görünen Meslek Yüksekokullarının çokluğu, şehre uzaklığı ben bizim olumlu yönümüz diye düşünüyorum. Bazen güçlü yönlerin analizleri yapılır. Meslek Yüksekokulları Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bizim hem güçlü yanımız, hem de gelişmeye açık yönümüz diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Kalkınmanın köyden ilçeye, ilçeden il merkezine, il merkezinden de uluslararası pazarlara uzanan bir zincir halkası şeklinde bir temele oturtulması halinde daha güçlü bir ekonomik yapının ve üretimin gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karabulut, yerel üretimin bilimsel katkıyla katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

“Ne kadar artı değer katabiliriz diye bakıyoruz”

Arapgir’in bilimsel alt yapısına katkı sunacaklarını ve ilçeye yeni bilimsel birimler kazandıracaklarını ifade eden ve bu konuda birer nefer olacaklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Biz her ilçeye artı değer olarak neler katabiliriz diye düşünüyoruz. Arapgir ilçesinin de mevcut üretimine bilimsel olarak nerede, ne kadar artı değer katabiliriz diye bakıyorum. Arapgir ilçesindeki Mor Reyhan Modelini Türkiye’ye rol model olarak gösteriyorum. Mor Reyhan projesini bizde bilimsel çalışmalarla destekleyeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Arapgir Meslek Yüksekokulu’nun ilçeye kazandırılmasında katkı ve destekleri bulunan işadamları Naci Ekşi, Ercihan Ekşi, Turan Tuna, Nuri Tuna ve Merhum Yakup Karabay’ın ailesine teşekkürleri ileten Karabulut, öğrencilerle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrenci topluluklarının faaliyetlerini de her zaman destekleyeceğini ifade etti.

“Farkındalık oluşturacak projeler getirin”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Arapgir Meslek Yüksekokulu bünyesindeki laboratuvarları ve atölyeleri tek tek gezerek incelemelerde de bulundu. El sanatları Atölyesinde yapılan çalışmaları her zaman destekleyeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümünün Otomotiv Atölyesinde yaptığı incelemede öğrencilerin bitirme projeleri ve elektrikli araç projesi üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, akademisyen ve öğrencilerden otomotiv konusunda farkındalık oluşturacak projeler beklediğini kaydetti.

MYO’nun bahçesinde üzüm topladı

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Arapgir MYO’nun kampüsündeki Arapgir Köhnü üzümlerinin bağ bozumunu da gerçekleştirdi.

Arapgir Kaymakamı Mehmet Erdem ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu da ziyaret ederek Arapgir MYO’ya ve öğrencilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, Arapgir Belediyesi’nin yöresel ürünlerle ilgili üretim yaptığı atölyelerde de inceleme yaparak, bu konuda yapılacak olan işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Arapgir ilçesindeki tarihi eserleri de gezen ve Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde de incelemelerde bulunarak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin ilçede panel ve konferanslar düzenleyeceğini kaydetti.