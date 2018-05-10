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Rehber öğretmenler çalıştayı yapıldı

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, “Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmenler Çalıştayı” düzenlendi.

Rehber öğretmenler çalıştayı yapıldı

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, “Psikolojik Danışman-Rehber Öğretmenler Çalıştayı” düzenlendi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 15:50
Rehber öğretmenler çalıştayı yapıldı

2 gün süren 'Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Uygulamalar' temalı çalıştayın açılış konuşmasını Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut yaptı. Bulut “Bu çalıştay Malatya da düzenlenen ilk rehber öğretmenler çalıştayı olması açısından önem arz etmektedir. Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 Eylül 2017 Tarihin de faaliyete geçmiş ve günümüze kadar bin 600 öğrenci incelemesini yapmıştır” şeklinde konuştu. Bulut, Battalgazi RAM’ın sorumluluk alanında 7 ilçe ve 380 Bin nüfus olduğunu belirterek, "Eğitim sürecinin temel unsuru olan rehberlik alanının geliştirilmesi için bu tür çalışmaların yapılması büyük bir önem arz etmektedir. Battalgazi İlçe Milli Eğitim olarak daha önce yaptığımız İngilizce ve Türkçe çalıştaylarından sonra ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Uygulamalar’ temalı bu çalıştayın mesleki verimliliği daha da artıracağı inancındayım” ifadelerini kullandı. 

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, çalıştayın yapılmasına destek sağlayan İnönü Üniversitesine ve çalıştaya katılan psikolojik danışman- rehber öğretmenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. İki gün süren çalıştayda İnönü Üniversitesi Öğretim Üyelerinden, Dr. Yağmur Ulusoy Doğmuş ve Doç. Dr. Taşkın Yıldırım’ın sunumları, farklı tür ve düzeydeki okullarda çalışan rehber öğretmenlerin altı üst başlık, otuz alt başlıktan oluşan ve dokuz farklı grup olarak sürdürülen atölye çalışmaları ile devam etti. 
Çalıştay, sonuç bildirgesinin okunması ve Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Tevfik Gören’in katılım belgeleri takdimi ile sona erdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Rehber öğretmenMalatyaçalıştay
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