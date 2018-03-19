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REGAİP KANDİLİ ve ÜÇAYLAR MESAJI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, üç aylar ve Regaip Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, üç aylar ve Regaip Kandilinin tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

REGAİP KANDİLİ ve ÜÇAYLAR MESAJI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, üç aylar ve Regaip Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajında, üç aylar ve Regaip Kandilinin tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
19 Mart 2018 Pazartesi 17:45
REGAİP KANDİLİ ve ÜÇAYLAR MESAJI

Üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, üç aylar ve Regaip Kandili’nin, dayanışma ve birlikteliğin arttığı, bağların güçlendiği kutsal günler olduğunu kaydetti. Polat, mesajında “Bütün günler ve aylar, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla geçirilmelidir. Ancak üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayları, manevi coşkunun daha yoğun şekilde yaşandığı aylardır.

Dayanışma ve birlikteliklerimizin arttığı, bağlarımızın güçlendiği kutsal günlerimiz, aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü ve paylaşımların da yoğun olarak yaşandığı günlerdir. Manevi yönden daha önemlidir. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili’dir. Yani bu gece Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Kılınacak namazlar, okunacak dualar ve tövbeler bu gece kabul olunur. Bu ayların içinde bazı geceler vardır ki bu coşkunun heyecana ve manevi zevke dönüştüğü müstesna zaman dilimleridir.

Regaip Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (SAV) üç aylar ve Regaip Kandili’ne ulaştığında Cenabı Allah’a ellerini açmış, ‘Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’ diye dua etmiştir. Peygamber Efendimizin bu duası hepimiz için örnek teşkil etmelidir ve yüce dinimizin bizden istediği, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına, İslam ümmeti olarak çaba harcamalıyız. Üç aylar ve Regaip Kandili’ni fırsat bilerek, dua edelim, ibadetle geçirelim. Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, bütün İslam Aleminin ve insanlığın barış, huzur içinde olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com

İHA

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Hacı Uğur PolatRegaip Kandil MesajıMalatya
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