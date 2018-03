RECAİ KUTAN ÇIKMAZI

Ancak deneme esansında borular patladı, her yeri su bastı ve bazı evler su altında kaldı. Bu yıl aynı sıkıntıyı yaşamak istemeyen ilçe sakinleri, havaların güzel seyrettiği şu günlerde bir deneme daha yapılmasını istiyor. DSİ, ‘Henüz zamanı değil’ derken, üreticiler ise susuz kalmaktan korkuyor.

Bu yıl ekinlerin bol yağışlardan dolayı bereketli olduğunu dile getiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, deneme amaçlı Recai Kutan Barajı’ndan Yazıhan Ovası’na suyun bırakılmasını istedi. Başkan Kılıç, DSİ Müdürlüğüne çağrıda bulunarak, “Şu anda don yok, bir şey yok. Bir defa denendi borular patladı. Biz DSİ Müdürlüğünden suyu tekrar bırakıp bir deneme yapmasını istiyoruz” dedi.

Bu yıl Yazıhan ve Arguvan ovalarındaki ekinler bereketli olacak. Yağışların bol geçmesi dolayısıyla ekinlerin bereketli olduğunu ifade eden Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, Recai Kutan Barajı’ndaki suyun bir an önce denenme amaçlı Yazıhan Ovası’na bırakılmasını istedi. BUSABAH gazetesine konuşarak Devlet Su İşleri Müdürlüğüne (DSİ) çağrıda bulunan Başkan Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak kayısı çiçekleriyle alakalı konuşan Başkan Kılıç, çiçeklerle ilgili henüz net bir durumun olmadığını ifade etti. Başkan Kılıç, açan kayısı çiçeklerinin çoğunun boş olduğunu söyledi.

ÜRETİCİLER TARSİM’E BAŞVURMADI

Çiçekler tam açmadığı için şimdilik bir tespit yapılmadığını söyleyen Başkan Kılıç, “Kayısı üreticileri daha TARSİM sigortasına başvurmuş değil. Ancak bir süre sonra TARSİM’i çağıracağız. Çiçekler tamamen açmadı. Şu anda zaten çiçek ilacı atılıyor. Çiçekler tam açmadığı için net bir şey söyleyemiyoruz. Geçen yıl biliyorsunuz kayısı darbe aldı. Ve bu yüzden de mevcut çiçeklerin boş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Fakat şimdilik herhangi bir tespit başlamadı. Kısa zaman içerisinde de tespitleri yaptırmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.

ŞU ANDA EKİNLERİMİZ OLDUKÇA GÜZEL

Bu yıl yağışlardan dolayı ekinlerin bol olduğunu belirten Başkan Kılıç, “Malatya’ya son zamanlarda bol yağmur yağdı. Şu anda ekinlerimiz oldukça güzel. Eğer bu yağmurlar devam ederse daha güzel olur. Bu hem Yazıhan hem de Arguvan ovaları için geçerli. Geçen yıllar buğday ve arpa derilmemişti, bahçelerde kaldı. Çünkü bol yağış olmadı. Şu anda ise böyle bir şey olacağı görünmüyor. Bu yıl bereketli bir yıl olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

30 YILLIK BEKLEDİĞİMİZ BİR PROJEYDİ

“Recai Kutan Barajı’ndan Yazıhan Ovası’na suyun bir an evvel bırakılmasını istiyoruz” diyen Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“Devlet Su İşleri sonbaharda suyu bırakarak bir deneme yaptı ama borular patladı. Burada bir afet yaşandı. Hatta birkaç evi su bastı. Patlayan borular yenilendi. Şimdi biz DSİ Müdürlüğünden suyu tekrar bırakıp bir deneme yapmasını istiyoruz. Ama DSİ Müdürlüğünde bir hareketlilik yok. Biz bu konuda DSİ’ye müracaatta bulunduk. Müdürlük her yıl nisan ve mayıs aylarında suyu bıraktıklarını dile getiriyor. Ama biz bir deneme amaçlı suyu bırakmasını istiyoruz. Şu anda don yok, bir şey yok; bir defa denendi borular patladı. Bir daha denemelerini istiyoruz ki, tekrar aynı hadise yaşanacak mı yaşanmayacak mı bilelim. 30 yıllık beklediğimiz bir projeydi. Suyu bıraktıkları an borular patladı. Sayın Valimize de durumu ilettik. DSİ Müdürlüğü sorun olmadığını söyledi. Ama bir deneme de yapmıyorlar. Tekrar denense patlama olabilir. Her patlamanın tamiri bir ay sürüyor.” MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi