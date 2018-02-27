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RAVCI: ASLA VE ASLA REHAVETE KAPILMAYIN

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takıma rehavet uyarısında bulundu.

RAVCI: ASLA VE ASLA REHAVETE KAPILMAYIN

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takıma rehavet uyarısında bulundu.

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 18:06
RAVCI: ASLA VE ASLA REHAVETE KAPILMAYIN

“Biraz daha alt taraflardan uzaklaştık ama daha oynayacağımız çok maç var. O yüzden asla ve asla rehavete kapılmadan, matematiksel olarak ne zaman garantilersek o zaman rahat bir nefes alacağız” dedi.


Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın son durumu ve bu haftaki Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi.
Kardemir Karabükspor’u yenerek alt sıralardan uzaklaştıklarını belirten Ravcı, “3 haftadır zaten kazanamıyorduk. Karabük maçı taraftarımız önünde oynayacağımız ve ligin alt sıralarındaki takımlardan biraz daha uzaklaşacağımız bir maçtı. İyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. Biraz daha alt taraflardan uzaklaştık ama daha oynayacağımız çok maç var. O yüzden asla ve asla rehavete kapılmadan, matematiksel olarak ne zaman garantilersek o zaman rahat bir nefes alacağız. Şuanda her şey gayet iyi. Oyuncularımızın moral motivasyonu yerinde, aldıkları galibiyetten dolayı ben futbolcularımızı kutluyorum. Erol Hoca ve ekibini de kutluyorum” dedi.

“BÜTÜN MAÇLARA AYNI MOTİVASYONLA, AYNI CİDDİYETLE ÇIKIYORUZ”
Ravcı, pazar günü oynayacakları Atiker Konyaspor müsabakasının zor geçeceğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeni bir haftaya girdik. Haftalar git gide azalıyor. O yüzde maçların zorluk derecesi de birbirinden önemli hale geliyor. Bu hafta biliyorsunuz yine ligin alt sıralarında Konyaspor ile oynayacağız. Devre arasında yaptıkları transferlerle daha güçlü bir pozisyona geldiler. Mutlaka kazanmak isteyeceklerdir. Ama bizde gerekse içerde, gerek dışarda hem oyunumuzla, hem mücadelemizle oradan iyi bir sonuçla dönmeye çalışacağız. Bizim için rakip fark etmiyor. Bütün maçları aynı motivasyonla, aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Çünkü ligdeki bütün takımlara saygı duyuyoruz. İnşallah bu hafta da iyi bir skorla tekrar Malatya’ya döneriz.”
 

İHA

Son Güncelleme: 27.02.2018 18:15
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Ali RavcıYeni Malatya SporMALATYA SPORSüper LigBusabah Spor
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