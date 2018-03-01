RAPOR TEPKİSİ

Tatar yaptığı açıklamada, kadroya geçişlerle ilgili kurumların heyet raporu istediği şikayetlerinin kendilerine geldiğini belirterek, “Sendika olarak ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir çok kurumda heyet raporu istenmesini durdurduk. Ancak, bazı kurum yetkilileri adeta sistemi tıkamak adına kendi bildiğini okumaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi. İlgili bakanlığında bu konuda tavrının net olduğunu dile getiren Tatar, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, televizyon programlarında üstüne basa basa açıkça hiçbir kurum yetkilisi heyet raporu isteyemez, bu yönde çalışanlardan çok şikayet alıyoruz demişti. Bazı kurumlarda çalışan bürokratlar kendilerini ne zannediyor, çalışma hayatını düzenleyen Bakanlık olan Çalışma Bakanının sözüne aykırı nasıl hareket ediyorlar, çalışan arkadaşlarımız yapılan baskılar yüzünden 250 TL gibi ücret ödeyerek heyet raporu almanın zorluğunu yaşıyor, bu durum asla kabul edilemez” dedi.

