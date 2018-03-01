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RAPOR TEPKİSİ

Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçmesi arifesinde bazı kurumlar tarafından işçilerden istenen heyet raporuna sert bir şekilde karşı çıkararak, "Bürokrasi adeta sistemi tıkamaya çalışıyor” dedi.

RAPOR TEPKİSİ

Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Malatya İl Temsilcisi Çetin Tatar, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçmesi arifesinde bazı kurumlar tarafından işçilerden istenen heyet raporuna sert bir şekilde karşı çıkararak, "Bürokrasi adeta sistemi tıkamaya çalışıyor” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Mart 2018 Perşembe 16:42
RAPOR TEPKİSİ

Tatar yaptığı açıklamada, kadroya geçişlerle ilgili kurumların heyet raporu istediği şikayetlerinin kendilerine geldiğini belirterek, “Sendika olarak ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir çok kurumda heyet raporu istenmesini durdurduk. Ancak, bazı kurum yetkilileri adeta sistemi tıkamak adına kendi bildiğini okumaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi. İlgili bakanlığında bu konuda tavrının net olduğunu dile getiren Tatar, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, televizyon programlarında üstüne basa basa açıkça hiçbir kurum yetkilisi heyet raporu isteyemez, bu yönde çalışanlardan çok şikayet alıyoruz demişti. Bazı kurumlarda çalışan bürokratlar kendilerini ne zannediyor, çalışma hayatını düzenleyen Bakanlık olan Çalışma Bakanının sözüne aykırı nasıl hareket ediyorlar, çalışan arkadaşlarımız yapılan baskılar yüzünden 250 TL gibi ücret ödeyerek heyet raporu almanın zorluğunu yaşıyor, bu durum asla kabul edilemez” dedi.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Rapor TepkisiGüvenlik Iş SendikasıMalatyaBusabahçetin Tatar
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