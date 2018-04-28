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Ramazan’da Et Fiyatları Yükselecek mi?

Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatlarının durumuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, vatandaşların içini rahatlattı. Et fiyatlarının bu Ramazan ayında artmayacağını dile getiren Başkan Taneli, “Genel anlamda et fiyatları Ramazan ayında yükselmeyecek. Herkes rahat olsun, bir sıkıntı yok” dedi.

Ramazan’da Et Fiyatları Yükselecek mi?

Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatlarının durumuyla ilgili bir açıklama yapan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, vatandaşların içini rahatlattı. Et fiyatlarının bu Ramazan ayında artmayacağını dile getiren Başkan Taneli, “Genel anlamda et fiyatları Ramazan ayında yükselmeyecek. Herkes rahat olsun, bir sıkıntı yok” dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:00
Ramazan’da Et Fiyatları Yükselecek mi?

Ramazan ayına sayılı günler kala tüketicilerin en çok merak ettiği konu et fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği… Her yıl belirli aralıklarda tavan fiyatı bulan et fiyatlarının Ramazan ayında yükselip yükselmeyeceği konusunu BUSABAH gazetesine konuşan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, önemli açıklamalarda bulundu.

Her yıl Ramazan ayı yaklaştığı zaman piyasada et fiyatlarının biraz hareketlendiğini dile getiren Başkan Taneli,bu yıl Ramazan ayında ciddi anlamda bir fiyat artışının olacağını düşünmediğini söyledi.

SPEKÜLASYONLARA FIRSAT VERİLMEYECEK

Spekülatörlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Taneli, şunları kaydetti:

“Geçen hafta Antalya’da yaptığımız toplantıda Tarım Bakanımız Ahmet Fakıbaba ile beraberdik. Bundan 15-20 gün önce et fiyatları yükseldi bir sürü olay oldu. Ancak Bakan ‘ben 500 bin hayvan getireceğim’ dediği zaman o günden bu güne et fiyatları da düştü. Bazı spekülatörlerne üreticinin dostu ne de tüketicinin dostu. Bu durumları boş bırakmamak için dikkat etmemiz lazım. Ben tüm üreticilerimize de sesleniyorum, işletmelerinde hayvanları varsa satsınlar. Her şeyin bir maliyeti var. Biz Brezilya gibi bir ülke değiliz. Biz Avrupa’daki ülkeler gibi değiliz. Bizim onlarla kıyaslanmamız mümkün değil. Çünkü onlarda maliyet sıfır.Aksine bizim yem maliyetlerimiz ise ciddi anlamda fazla. Onun için de et temel gıda. Yani hem et en temel gıda olacak hem de maliyeti yüksek olacak. İnsanlar hiç endişe etmesinler et fiyatları fazla yükselmeyecek. Hükümetimiz, bakanımız işin başındalar. Bakanımız Fakıbaba, işe kendini vermiş. Bundan sonra da artık spekülasyonlara fırsat verilmeyecek.”

BU OYUN TEKRAR OYNANMAK İSTENİYORDU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın her şeyin farkında olduğunu belirten Başkan Taneli, “Türkiye’de 10-15 kişi böyle bir lobi yapıyor. Bunlar üreticiyi zora sokuyor. Biz bunu 2010 yılında gördük. Bu kişiler 18 bin liraya mallarını sattılar. Sonra da et yok diyerek yaygara kopardılar ve dışarıdan et getirdiler. 18 bin liradan da 12 bin liraya düşürdüler. Küçük esnafın ve üreticinin de tamamını bitirdiler. Tekrar bu oyun oynanmak isteniyordu ama geçen Antalya’da yaptığımız toplantıda biz bu oyunu bozduk. Et fiyatlarının nerede olması gerektiğini, ne kadar maliyette olduğunu belirledik. Toplantımız ciddi anlamda çok verimli geçti. Bakanımız işin farkında ve yine söylüyorum fiyatların yükseleceğini sanmıyorum.Genel anlamda et fiyatları Ramazan ayında yükselmeyecek. Herkes rahat olsun, bir sıkıntı yok” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

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RAMAZAN AYIMehmet TaneliEt FiyatlarıAhmet FakıbabaMalatya
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