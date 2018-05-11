Ramazan öncesi denetim çağrısı

Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla ürünlerin denetimlerinin artırılmasını isteyen Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, dün dernek binasında bir basın toplantısı yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayı ve dolayısıyla bayramın yaklaşmasıyla birlikte piyasalardaki hareketliliğin arttığına dikkat çeken Başkan Dişer, bu hareketliliğin ürünlerin fiyatlarına yansıyacağını da söyledi.

DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ

Başkan Dişer, “Ancak gözlemlediğimiz kadarıyla bu sene et ve perakende ürünlerde market zincirlerinde fiyat artışı olmayacağını, bunun sebze ve meyve fiyatları içinde geçerli olacağı ümidini taşımaktayız. Neticede fiyat artışı gerektirecek ekonomik ciddi dalgalanmalar bizim anladığımız anlamda söz konusu değil. Buna rağmen uyanıklık yapıp haksız fiyat artışı yapanlarda olabilir ihtimalini de göz önünde tutarak ilgili kurumların denetlemelerde zafiyet göstermemelerine dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Uygunsuz bir ürünle karşılaşan tüketicileri de uyaran Başkan Dişer, “Yöresel ürünler satan dükkânlar da açıkta satılan, ömrünü tamamladığı belli olan ürünlerin hala tezgâhlarda bekletilmesi ve satılması sağlığı tehdit eden unsurlardandır. Denetimler konusunda ilgili kurumları göreve davet ediyorum. İftar yemeklerini dışarıda yiyecek birçok vatandaşımız mevcut olacak yoğunluğun artması ile lokantaların mutfaklarının denetlenmesi gerekli; temizliklerinin yeterli yapılıp, yapılmadığı, yiyeceklerin muhafazasında ihmal var mı, kontrol edilmelidir. Bununla beraber tatlı tüketiminin de artması söz konusu, tatlı imalathanelerinin denetimlerinin arttırılması hususlarında dikkat çekmek istiyorum uygunsuz durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 174 Alo Gıda Hattına da ihbarda bulanabileceklerini hatırlatmak isterim. Bayram nedeniyle yapılacak alış verişlerde olacak, özellikle sosyal paylaşım sitelerinden yapılan satışlardan sakınmalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

busabahmalatya.com