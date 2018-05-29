Ramazan Gecelerinden sanatçılar geçiyor 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, “Teravih namazı sonrası gerçekleşen Malatya’da Ramazan Gecelerinde ezgi, ilahi dinletisi etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.
Malatya Ramazan Geceleri etkinliklerinde sahne alan ilahi sanatçısı Sedat Uçan’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gecede Sedat Uçan birçok eser seslendirdi.
SAHNE ALACAK SANATÇILAR
01.06.2018 - Cuma Mustafa Özcan Güneşdoğdu
02.06.2018 – Cumartesi Ammar Acarlıoğlu
03.06.2018 – Pazar Muzaffer Gürler
08.06.2018 – Cuma Grup Yürüyüş
09.06.2018 – Cumartesi Mesut Kurtis.
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