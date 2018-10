Radyoculardan telif isyanı

Malatyalı radyo sahiplerinden Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) telif hakkı tepkisi. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde (MGTC) MESAM ve benzeri meslek birliklerinin tanıtımını yaptıkları eserler için kendilerinden ücret talep ettiklerini ileri sürerek dün bir basın açıklaması yapan radyocular, Kültür Bakanlığından mağduriyetlerinin ortadan kaldırmasını talep ettiler.

Ziyarette ilk açıklamayı MGTC Başkanı Fatih Avcı yaptı.Başkan Avcı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ne Malatya’nın 2 önemli radyosunun sahibini Cemiyette ağırladıklarını ifade ederek, radyoların da tıpkı gazete ve televizyonlar gibi basının özgür sesi olduğunu dile getirdi.

CEMİYETİMİZE BAŞVURDULAR

Her türlü desteği radyoculara MGTC olarak vereceklerini belirten Başkan Avcı, “Radyocularımızın şu dönemde yasal anlamda birtakım sıkıntıları var. Kendileri de cemiyetimize başvurdular. Bu anlamda sıkıntılarını dile getirdiler. Bizler Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak hem yerel medyamızın hem de Türkiye’deki meslektaşlarımızın işlerini daha iyi şartlarda her zaman arzuluyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa radyocularımıza her türlü desteği vereceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

Radyocular adına söz alan Radyo sahibi Mehmet Zafer ise, “Sanatçıların haklarını korudukları iddiasıyla kurulan kuruluşlar, maalesef sanatçıların sırtından rantlarına rant katmış, ancak sanatçıları mağdur etmekten başka hiçbir icraat yapmamışlardır. Yıllardır varolan bu kuruluşlar yasa ile kurulmasına rağmen eser sahibinin emeğini sömürmüşlerdir.Halbuki telif yasası eser sahibinin haklarını güvence altına almak için vardır” iddialarında bulundu.

YASA BELLİ, HER ŞEY AÇIK VE NET

“Eskiden yapımcılar şehir şehir dolaşıp ses yarışmaları düzenler, dereceye girenleri alır belli bir süre eğitimden geçirdikten sonra okuyacağı eserleri eser sahibinden satın alır, stüdyoda orkestraya çaldırır ve sanatçıya okutup albüm çıkartırdı. Bu albümün tanıtımını bizzat yapımcı yapardı, Film çekilir, konser düzenlenir ve sanatçının albümünün dağıtımını yapardı, telif bunların hakkıydı” diyen Zafer, şunları kaydetti:

“Ancak geldiğimiz noktada sanatçı kendi eğitimini kendi alır, okuyacağı eseri kendi alır, stüdyoyu kendi kiralar, orkestraya para öder eseri çaldırır, okumayı yapar, gider eser işletme belgesi almak için MESAM’a ücret öder, sonra albümünü alır yapımcıya gider, albümünü çıkartması için yapımcıya para öder, albümünün bütün tanıtımını kendisi yapar, radyo, TV ve gazeteleri dolaşarak tanıtımını yapar ancak telifi MESAM alır. Bu haksız bir kazançtır. Yasa belli, her şey açık ve net. Eserlerin ve eseri icra edenin tanımını yaptığımız için MESAM ve benzeri meslekler birliği bize ücret ödemeleri gerekirken bizden ücret talep etmektedirler. Sanatçıyla yapılan anlaşmalarında her türlü tanıtım firmaya aittir diye bir madde imzalamalarına rağmen yükümlülüklerine yerine getirmeyip haksız kazanç elde ediyorlar. Kültür Bakanlığı gerekli yasal düzenlemeyi yapıp radyo ve televizyonların mağduriyetini ortadan kaldırmalıdır.”