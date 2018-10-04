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Pütürge’de su temini

MASKİ tarafından Pütürge İlçesi Gertan Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan 470 metrelik yatay sondaj çalışmasıyla yürütülen ve birçok mahalleye kaynak olacak olan içmesuyu altyapı çalışmaları devam ediyor. 

Pütürge’de su temini

MASKİ tarafından Pütürge İlçesi Gertan Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan 470 metrelik yatay sondaj çalışmasıyla yürütülen ve birçok mahalleye kaynak olacak olan içmesuyu altyapı çalışmaları devam ediyor. 

04 Ekim 2018 Perşembe 17:28
Pütürge’de su temini

Çalışmayla bölgede yeni su kaynağı tahsisi alınarak yaklaşık 20 mahallenin isale hattı çalışmasının yapılacağı ve böylelikle bölgenin daha kaliteli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşması da sağlanacak.

29 BİN 530 METRELİK İÇMESUYU HATTI

Arazi şartlarının zor olduğu bölgelerde de çalışmalar yaparak vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Pütürge İlçesi Tepehan bölgesindeki mahallelerimizin büyük çoğunluğunun içmesuyunu temin edeceğimiz, 5.5 milyon TL maliyetindeki 29.530 metrelik içmesuyu hattı çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu bölgenin arazisinin zorlu şartlarına rağmen MASKİ’miz özverili çalışmalar sergiliyor. Söz konusu bölgede 470 metrelik yatay sondaj çalışması gerçekleştireceğiz. Bu yatay sondaj çalışmalarımızla yerin altından içmesuyu hattı inşa edeceğiz. Bu çalışmamızla Türkiye’de bir ilke de imza atıyoruz. Çalışmalarımızın öncesinde 17 üniteye terfili sistemle içmesuyu temin ediliyordu. Yıllık işletme maliyeti 250 bin civarında olan bu sistemle motorlarla yüksek basınç uygulanarak su veriliyordu. Bu durum enerji israfına sebep oluyordu. Yaptığımız bu proje ile büyük çoğunluğu terfili sistem olan içmesuyu kaynaklarının terfi maliyetlerini ortadan kaldırarak, hem cazibeli sistemle içme ve kullanma suyu temin edilecek hemde enerji tasarrufu yapacağız. Malatya’nın modern ve daha yaşanılabilir bir şehir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” sözlerini kaydetti. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MASKİPütürgeSondaj çalışması
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