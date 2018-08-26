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Pütürge’de mobil kesimhanenin açılışı yapıldı

Tarım ve hayvancılık sektöründe bölgenin lokomotifi konumundaki Malatya’da hizmet ve yatırımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Pütürge ilçesine modern bir kesimhane kazandırdı.Mobil Kesim Ünitesi’nin açılışı düzenlenen...

Pütürge’de mobil kesimhanenin açılışı yapıldı

Tarım ve hayvancılık sektöründe bölgenin lokomotifi konumundaki Malatya’da hizmet ve yatırımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Pütürge ilçesine modern bir kesimhane kazandırdı.Mobil Kesim Ünitesi’nin açılışı düzenlenen...

26 Ağustos 2018 Pazar 15:12
Pütürge’de mobil kesimhanenin açılışı yapıldı

Tarım ve hayvancılık sektöründe bölgenin lokomotifi konumundaki Malatya’da hizmet ve yatırımlarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Pütürge ilçesine modern bir kesimhane kazandırdı.

Mobil Kesim Ünitesi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Pütürge Kaymakamı Erkan Savar, İstanbul Esenler İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bazı daire başkanları, şube müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın, “Birlikte Yürüyeceğiz” projeleri arasında yer alan Pütürge Mobil Kesim Ünitesi’nde Pütürgeli vatandaşlar ilçe merkezinden ayrılmadan veteriner kontrolünde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kesimini bu tesisten faydalanarak yapabilecekler.

112 projeden birinin daha hizmete açıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Biz dilimizden Memleket Emektir sloganını hiç düşürmüyoruz. Emek vererek, emek vereceklere öncülük ediyoruz. Yaptığımız modern tesis ilçemizde hayvancılık sektörünün gelişmesine katkılar sağlayacağı gibi milli sermayenin de büyümesini sağlayacak” ifadelerine yer verdi.

Duaların okunmasıyla birlikte kurdelesi kesilen ve hizmete başlayan mobil kesim ünitesini gezen konuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler. Pütürge ilçe merkezinde yeni TOKİ konutları bölgesine yapılan mobil kesim ünitesinde, hijyenik ortamlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri yapılabilecek.
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