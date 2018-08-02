PÜTÜRGE’DE İÇMESUYU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi’nde 2 bin 350 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ediyor. MASKİ ayrıca Gündeğer’e 1 adet 50 tonluk depo ve 1 adet terfi merkezi inşa edecek.

ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Merkez ilçeler ve 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya’nın her noktasına ulaşarak altyapı yenileme çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü il ve ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkez ilçeler ve diğer 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren MASKİ Pütürge Gündeğer’de önemli bir yatırımı devam ettiriyor. Gündeğer Mahalle’mize 2 bin 350 metrelik içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz bölgede özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Yine burada 1 adet 50 tonluk depo ve 1 adet terfi merkezi inşa edecek. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mahallemiz sağlam bir altyapıya kavuşacak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten) busabahmalatya.com