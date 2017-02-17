Kaymakamlık tarafından alınacak köy korucuları Pütürge merkez olmak üzere (4), Başmezra (2), Bayır köy (1), Bölünmez (1), Büyüköz (1), Esencik (1) Kavaklı Dere (1), Kozluk (1), Meşedibi (1),Tepehan (4),Tekderesi (3),Yandere (2),Yeşildere (1),Üçyaka (2), Nohutlu (4), Surguçlu (2),Yamaç (2),Örençik (3),Arınlı (1),Karakaya (2),Taşmış (2),Gündeğer (1),Uzuntaş (2),Körme (1),Deredüzü (1) köylerine toplam 46 köy korcusu alınacağı öğrenildi.

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Müracaatların Pütürge Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesinden (http://www.puturge.gov.tr), Pütürge Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden veya Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığından yapılabileceği kaydedildi. Ayrıca, başvuruların komisyon tarafından değerlendirileceği açıklandı.

TAHİR ÖZÇELİK