17 Şubat 2017 Cuma

Pütürge Kaymakamlığı 46 köy korucusu alacak

Pütürge Kaymakamlığı tarafından Pütürge ilçe sınırları içerisinde çalıştırılmak üzere köy korcusu alınacağı öğrenildi.

17 Şubat 2017 Cuma 12:41
Pütürge Kaymakamlığı 46 köy korucusu alacak

  Kaymakamlık tarafından alınacak köy korucuları Pütürge merkez olmak üzere (4), Başmezra (2), Bayır köy  (1), Bölünmez (1),  Büyüköz (1), Esencik (1) Kavaklı Dere (1), Kozluk (1), Meşedibi (1),Tepehan (4),Tekderesi (3),Yandere (2),Yeşildere (1),Üçyaka (2), Nohutlu (4), Surguçlu (2),Yamaç (2),Örençik (3),Arınlı (1),Karakaya (2),Taşmış (2),Gündeğer (1),Uzuntaş (2),Körme (1),Deredüzü (1) köylerine toplam 46 köy korcusu alınacağı öğrenildi.

KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK
  Müracaatların Pütürge Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesinden (http://www.puturge.gov.tr), Pütürge Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden veya Pütürge İlçe Jandarma Komutanlığından yapılabileceği kaydedildi. Ayrıca, başvuruların komisyon tarafından değerlendirileceği açıklandı. 

TAHİR ÖZÇELİK
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