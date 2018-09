Pütürge kaymakamına veda yemeği

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Siirt'in Tillo İlçesine atanan Kaymakam Erkan Savar için meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı bir veda yemeği düzenledi.

Birlikte görev yaptıkları süreç içerisinde Pütürge'ye güzel hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Polat, “İyi günde, kötü günde hep bir arada olduğumuz, değerli kaymakamımız için bir veda yemeğinde bir araya geldik. Görev süresi boyunca, ilçemize yapmış olduğu hizmetler nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Kaymakamımız her anlamda, her zaman için bizlerin yanında oldu. Kendisinin yeni görevinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Siirt'in Tillo İlçesine atanan Kaymakam Erkan Savar ise yaptığı konuşmada, “Belediye başkanımız ve tüm ekibine bu nezaketleriiçin çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Vatanımızın her yeri bizler için güzel ve önemlidir. Görevime bundan sonra Siirt'te devam edeceğim. Burada bulunduğum süre içerisinde çok güzel anılarımız oldu. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Programın sonunda Kaymakam Erkan Savar'a plaket ve fahri hemşehrilik belgesi verildi. busabahmalatya.com