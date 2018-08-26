Pütürge ilçe terminalinin temeli atıldı

Projesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, yapımı ise İstanbul Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pütürge İlçe Terminalinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Pütürge Kaymakamı Erkan Savar, İstanbul Esenler İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile MASTÖB Genel Başkanı ve Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Pütürgeliler Federasyonu Başkanı Cihan Akköse temel atma törenin de birer selamlama konuşması yaptı.

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin Pütürge ilçesinin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiğini ve bunlardan biri olan modern kesimhanenin artık hizmette olduğunu söyledi. Polat hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve ilçe terminalini Pütürge’ye kazandıran Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür etti.

İstanbul Esenler İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’da konuşmasında “Bedenleri Esenlerde olan gözü doğduğu topraklarda olan kardeşlerimize hizmeti asli görevimiz olarak kabul ederiz. Asıl insanın abadı insanın mutluluğudur. Biz Esenlerde yaşayan insanlarımızın mutluluğunu ve beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. İnsanın en mutluğu olduğu anlar doğdu yerde kendi hatıralarını görebilmesidir. Esenler’de en fazla nüfusa sahip topluluk Pütürgelilere aittir. Aynı mutluluğu ve hüznü yaşadığımız Pütürgelilerle birlikte ilçemize Esenler Belediyemizin imzasını atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İstanbul’da çok sayıda Malatyalının yaşadığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise göreve gelir gelmez 180 günlük acil eylem planını hazırladıklarını ve 314 çalışmadan 112 projeyi kamuoyu ile paylaştıklarını söyledi. ‘Birlikte yürüyeceğiz’ sloganıyla çıktıkları yolda bugün açılışı ve temeli atılan projelerin yürüyüşlerinin kilometre taşları olduğunu ifade eden Polat, “Hep birlikte yürüyerek, emek harcayarak ülkemizin büyümesine katkı sağlayacağız. Herkesin emeği bizim için kutsaldır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya bal ve plaket takdim etti.

Törenin ardından terminalin ilk harcı döküldü. Heyet temel atma töreninden sonra Pütürge Bal Festivalinin kortej yürüyüşüne katılıp, Pütürge Belediyesi yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Heyet buradan da Bal Festivaline geçerek en iyi bal yarışmasına katıldı.