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Pütürge Belediyespor yeni sezon için hedefini açıkladı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Pütürge Belediyespor’da şampiyonluğun sevinci sürüyor. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada penaltılar sonucu BAL’a uzanan yeşil beyazlılar, yeni sezon için...

Pütürge Belediyespor yeni sezon için hedefini açıkladı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Pütürge Belediyespor’da şampiyonluğun sevinci sürüyor. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada penaltılar sonucu BAL’a uzanan yeşil beyazlılar, yeni sezon için...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:35
Pütürge Belediyespor yeni sezon için hedefini açıkladı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Pütürge Belediyespor’da şampiyonluğun sevinci sürüyor. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada penaltılar sonucu BAL’a uzanan yeşil beyazlılar, yeni sezon için kolları erken sıvadı.

Kulüp Başkanı Necmettin Akdağ, Pütürgelilere müjde gibi haberler vererek 3. Lig hedeflerini gerçekleştirmek için 7-8 tane oyuncu transfer edeceklerini söyledi.

“İnanmazsanız sonuç alamazsınız”

Alınan başarılı sonucu değerlendiren Pütürge Belediyespor Kulübü Başkanı Necmettin Akdağ, “Daha önce yaptığımız açıklamalarda parolamızın 3. Lig olduğunu her defasında ifade etmiştim. Geldiğimiz nokta başarılı bir ekip işidir. Teknik heyet, yönetimimiz, sporcularımız ve malzemecilerimize kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza önce çok iyi bir aile olmamız gerektiğini söyledim. Eğer bir aile olmazsak bir birimize güvenimiz olmaz, hedefe inanmamız gerektiğini ifade ettim. Zaten hedefi başaracağınıza inanmazsanız sonuç alamazsınız. Takım olarak bir birimizin en ufak sıkıntısını kendi sıkıntımız bilerek sorunlarımıza ortak olduk. Teknik heyetteki hocalarımız ile beraber dört koldan sarıldık Allah da nasip etti hedefimize ulaştık. 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 2016-2017 sezonunun başından itibaren yolumuza namağlup devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Engellemelere asla müsaade etmeyeceğiz”

Gelecek sezon Yeşilyurt Belediyespor ile iletişim halinde olacaklarını da kaydeden Necmettin Akdağ, “Şampiyonluğumuz, Malatya’mıza, Pütürge’mize ve bütün sporseverlere hayırlı olsun. Genç sporcularımıza bir kapı açacağız. Yeteneklerini göstermek isteyen gençlerimize yol gösterici olmak istiyoruz. Aynı zamanda Malatyaspor’a futbolcu kazandırarak altyapı takımı olmak istiyoruz. Futbolcular yetiştirerek Türk futboluna katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeşilyurt Belediyespor ile sürekli dirsek teması halinde olacağız. Bunu şimdiden ifade etmek istiyorum. İlimizden 3. Lige beraber bir takım çıkarmaya çalışacağız. Biz olursak Pütürge Belediyespor, onlar olursa da Yeşilyurt Belediyespor’a sonuna kadar destek vereceğiz. Daha önce bazı takımların bir birine nasıl çelme taktığını gördük. Böyle bir engellemelere asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“7-8 oyuncu takviye yapacağız”

Final maçında yaşanan gerginliğe de değinen Akdağ, “Maalesef baraj maçının devre arasında istenmeyen bazı olaylar yaşandı. Güvenlik güçlerimiz sağ olsunlar olay büyümeden müdahale ettiler. Yaşanan arbede futbol ahlakına yakışmadı. Arguvan ve Ataköyspor maçlarında karşılaşmaya dostça başladık. Hiçbir olumsuz tartışma yaşanmadı. Hatta Fair Play ödülü verilebilecek derecede görüntüler sergilendi. Böyle kavgalar Malatya’ya bir şey kazandırmaz. Sporcu önce topluma örnek olmalı. İnşallah gelecek sezon bazı futbolcularımız ile tekrar masaya oturup 7-8 oyuncu takviye yaparak BAL’da üst sıralara oynayan bir takım kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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