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Pütürge Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig’e yükselme maçında Pütürge Belediyespor, İnönü Üniversitesispor’u penaltı atışları sonucu 5-3 yenerek BAL’a yükseldi.Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sivas Bölgesi’nden Yusuf Ziya Gündüz, Erdem...

Pütürge Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig’e yükselme maçında Pütürge Belediyespor, İnönü Üniversitesispor’u penaltı atışları sonucu 5-3 yenerek BAL’a yükseldi.Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sivas Bölgesi’nden Yusuf Ziya Gündüz, Erdem...

15 Nisan 2018 Pazar 18:45
Pütürge Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi

Bölgesel Amatör Lig’e yükselme maçında Pütürge Belediyespor, İnönü Üniversitesispor’u penaltı atışları sonucu 5-3 yenerek BAL’a yükseldi.

Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sivas Bölgesi’nden Yusuf Ziya Gündüz, Erdem Değirmenci, Alpaslan Eraslan hakem üçlüsü yönetirken, Taha Bayrak ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

İnönü Üniversitesispor Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ahmet Bezen, Turgut Ulutaş, Burak Acil, Cumali Kılınç, Engin Yıldız, Ömer Faruk Göldağı on biriyle mücadele etti.

Pütürge Belediyespor ise Mehmet Ayaoku, Yunus Gezici, Cihan Bakan, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Cem Sarı, Hüsnü Gökhan Ayaz, Osman Demirkol, Kenan Dönmez, Ömer Faruk Sağdıç, Mehmet Kibar on biriyle sahaya çıktı.

İnönü Üniversitesispor, Cumali Kılınç’ın 44.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Pütürge Belediyespor, 45+2’de Yunus Gezici’nin penaltıdan attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı da 1-1’lik eşitlikle tamamlanınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Pütürge Belediyespor’da Fatih Sakin, 19.dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2, toplam skorda ise 5-3 üstünlük sağlayan Pütürge Belediyespor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı.
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