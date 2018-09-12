Pütürge Belediye Başkanına kalite ve yenilenme ödülü

Bosna-Hersek'te düzenlenen zirvede siyaset sanat, iş dünyası ve akademisyen birçok dalda ödüller sahiplerini buldu. Düzenlenen törenle ödülünü alan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat teşekkür konuşmasında, “Bu zirvede olmaktan ve Bosna'da bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ata toprakları dediğimiz bu topraklarda 500 yıl birlikte yaşadık. Bu nedenle burada olmanın mutluluğunu da belirtmek isterim. Burada çok duygu dolu anlar yaşadım. Pütürge Belediyesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Az zamanda çok işler başardık'. 4.5 yıl gibi kısa bir zamanda büyük hizmetler gerçekleştirdik. Göreve geldiğim ilk andan itibaren ilçemizde fizibilite çalışmaları yaptım ve ilçenin nelere ihtiyacı olduğunu tespit ettim” dedi.

Geçtiğimiz yıl da Avrupa’da ödüle layık görüldüklerini hatırlatan Polat, “Bu yıl da buradaki zirve bizi ödüle layık gördü. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com