PTT 26. ŞUBESİNİ AÇTI

AVM'de düzenlenen açılış programına Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk ve PTT çalışanları katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, Malatya’da 26'ncı şubelerini açtıklarını belirterek, "AVM PTT şubemiz bizim Malatya’da ki 26. şubemiz. Bu şubemizin mesaisini AVM'nin mesaisine uygun olarak düzenledik. Hafta sonları dahil olmak üzere her gün saat 11 ile akşam 20 saatleri arasına kadar açık olacak. Tüm müşterilerimize hizmet verecek” şeklinde konuştu.

Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kavuk ise “PTT şubesinin AVM'de açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum“ diye konuştu. busabahmalatya.com