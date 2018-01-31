 Proje toplantıları düzenlendi 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin proje tanıtım toplantıları sürüyor. Yazıhan ve Arapgir ilçelerinde yapılan toplantılara, hayvan yetiştiricileri büyük ilgi gösterdi. Toplantılarda hayvan sahiplerine seslenen Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Bugün hayvan sağlığı, hastalıklar, yemleme, küpeleme ve kayıtların düzgün tutulması ile alakalı, hayvan yetiştiricilerini bilgilendirip, proje küpelerini dağıttık. Toplantılarda proje küpelerini dağıtıp, bir an önce doğum yapan projede ki kuzulara küpelerinin takılması ve doğru kayıt altına alınması hususları önemli bir yer tuttu. Doğumdan sonra özellikle bu aldığınız desteklemelerden biraz hayvanlarınıza destek verin, yedirin, yani farklı farklı yem türleri, sadece arpa saman değil, örneğin diyelim kuru ot yoncadır, fiğdir ve korungadır. Bu anlamda destek verirseniz, size geri döner. O yüzden muhakkak hayvana yem vermeniz, yedirmeniz lazım, altını temiz tutmanız lazım, eğer bu projede bulunuyorsanız, bilinçli örnek yetiştirici olmamız gerekiyor” dedi.



“İnsan sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir”

Gıda Tarım ve hayvancılık il Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Zeki Sadak ise aşılar ve hastalıklar ile ilgili bilgilendirme yaparak, Dap desteklerini anlattı.

Sadak, “Mutlaka bu yıl projede bulunan yetiştiricilerimiz her konuda önceden tedbirlerini almak zorundadır. Brucella hastalığı, yavru atma ve insan sağlığını önemli bir şekilde etkileyebiliyor. Bu anlamda insanlara bulaşabilen ve insanların da hayvanlar kanalı ile hasta olduğu bir hastalık şeklidir. Dolayısı ile sizin burada göstereceğiniz gayret insan sağlığını da olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda ilçe tarım müdürlüğümüzde bu konuda size destek vererek hayvan hastalıkları ile ilgili tüm koruyucu önlemleri alacağız” ifadelerini kullandı.



“Diğer yetiştiricilerden bir farkınız olmalı”

Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi proje lideri Doç.Dr. Zeki Erişir ise verilerin düzgün alınması ve kayıtların tutulması ile ilgili konuştu. Eriş şunları söyledi:

“Projedeki yetiştiricilerimizin hayvanları diğer yetiştiricilerimizin hayvanlarından daha iyi durumda olmalı. Hem canlı ağırlık artışları, hem doğum oranları gibi konularda, süt verimleri bu açıdan daha iyi olmalı. Yani diğer yetiştiricilerden bir farkınız olmalı. Bunun için de özverili davranmanızı istiyoruz” diye konuştu.